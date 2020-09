Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook está testando um hub de Central de Contas projetado para aproximar suas propriedades do Facebook, Messenger e Instagram.

Logon único no Facebook, Messenger e Instagram

Postagem cruzada de histórias e postagens entre o Facebook e o Instagram

Confira com o Facebook Pay no Facebook, Messenger e Instagram

O centro de contas é totalmente opcional. É um hub que permite que você configure e tenha acesso a novos recursos, como o "logon único", que unificará seu login em todas as suas contas. Ele também irá agilizar a postagem cruzada, permitindo que você compartilhe a mesma história ou poste no Instagram e no Facebook. Ainda este ano, o Facebook Pay chegará à Central de Contas nos EUA, para que você possa inserir suas informações de pagamento uma vez no Facebook e usar o Facebook Pay para fazer compras no Instagram.

“Mudar de aplicativo para postar o mesmo conteúdo ou inserir informações de cartão de crédito dezenas de vezes é uma dor”, explicou o Facebook em um blog . "Queremos tornar isso mais fácil e, ao mesmo tempo, oferecer melhores controles para gerenciar sua experiência. Quer você queira compartilhar uma história no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo, ou usar sua conta do Facebook para fazer login no Instagram, configurar sua Central de Contas permitirá você pode controlar as experiências conectadas que funcionam em nossos aplicativos. "

Você pode ter identidades diferentes no Facebook, Messenger e Instagram

Ou sincronize seu nome e foto no Facebook, Messenger e Instagram

Não. O Facebook disse que usar a Central de contas não significa que você precisa ter a mesma identidade em todos os nossos aplicativos. “Você ainda pode escolher ser Aisha Ahmed no Facebook, por exemplo, e @bakersdozen na sua conta do Instagram”. No entanto, se quiser, você pode sincronizar seu nome e foto de perfil nos aplicativos do Facebook. Portanto, se você alterar o seu nome ou a foto do seu perfil no Facebook, ela será atualizada no Instagram / Você também poderá desativar a sincronização automática após o fato.

Atualmente sendo testado

A integração com o Facebook Pay não estará disponível no lançamento



O Facebook está testando a Central de contas nas configurações do Facebook, Instagram e Messenger. Ainda não está amplamente disponível para que todos possam experimentar. Lembre-se de que, quando for lançado, ele não terá o Facebook Pay, o que permitirá que você faça compras com o Facebook Pay em todas as propriedades do Facebook. Isso vem depois.

Confira nossos guias no Facebook, Instagram e Messenger:

Escrito por Maggie Tillman.