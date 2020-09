Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook Messenger é o serviço mais recente a oferecer um recurso de grupo de observação em grupo. Chamado Assistir Juntos, o novo recurso fica dentro do aplicativo de mensagens, permitindo que você veja vídeos do Facebook Watch, bem como vídeos ao vivo de seus amigos. Aqui está o que você precisa saber.

Mais de 150 milhões de chamadas de vídeo são feitas pelo Messenger diariamente, e isso nem inclui os cerca de 200 milhões de vídeos enviados pelo Messenger todos os dias. Então, o Facebook disse que veio Assistir Juntos para que você possa começar a curtir alguns desses vídeos com seus amigos, virtualmente, em tempo real:

"Criamos Assistir juntos para fazer com que passar um tempo de qualidade com amigos e entes queridos seja o mais próximo possível de uma experiência pessoal. Seja assistindo a um vídeo de tendência, um filme, um destaque esportivo, um tutorial de maquiagem ou um relógio original do Facebook, o recurso permite que você observe as reações dos seus amigos. "

Para usar o recurso, verifique se você está executando a versão mais recente do aplicativo móvel Messenger. Você pode deslizar para cima em uma chamada de vídeo ou na sala do Messenger e tocar na nova opção Assistir juntos para começar. O Facebook irá sugerir vídeos para você assistir, ou você pode pesquisar um vídeo específico.

Basta iniciar uma videochamada no Messenger ou criar uma Sala do Messenger Deslize para cima para acessar o menu e selecione Assistir juntos. A partir daí, você pode selecionar um vídeo sugerido para você ou escolher um de uma categoria.

Você pode assistir a vídeos com até oito pessoas em uma videochamada do Messenger e até 50 pessoas nas salas do Messenger .

O Watch Together será lançado globalmente a partir de 14 de setembro no iOS e Android.

Sim. O uso do Watch Together é totalmente gratuito.

Escrito por Maggie Tillman.