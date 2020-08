As mensagens do Facebook Messenger e do Instagram Direct estão se fundindo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em 2019, o Facebook anunciou planos de fundir WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram . Assim, permitindo que os usuários enviem mensagens cruzadas entre plataformas, mesmo que eles não tenham contas nesses aplicativos, mas seus amigos têm.

Ótimas notícias para quem está usando apenas um dos sistemas de mensagens porque amigos e familiares usam, mas preferem usar outro.

Parece que agora os planos podem lentamente estar se transformando em realidade. O The Verge viu um pop-up ao abrir o Instagram que gerou uma atualização do sistema de mensagens que adicionaria novos recursos, incluindo emojis, deslizar para responder e, é claro, a capacidade de bater papo com amigos que usam o Facebook .

Isso parece interessante. Combinação de mensagens do Facebook Messenger e do Instagram. pic.twitter.com/BYawHcmgYl - Streamwood (@ streamwood14) 15 de agosto de 2020

Clicar nesse botão de atualização muda o botão clássico de mensagem direta no Instagram e o troca pelo botão do Facebook Messenger.

The Verge observa que a atualização certamente inclui mudanças visuais no momento, mas este lançamento antecipado significa que não é possível enviar mensagens aos usuários do Facebook pelo Instagram ainda.

O Facebook também disse ao The Verge que esta atualização está disponível apenas para um pequeno número de pessoas no momento, mas que a empresa está "... ansiosa para testá-la em outros países para que possamos continuar aprendendo com isso."

Esperamos ver essa mudança disponível para mais usuários em um futuro próximo.

Escrito por Adrian Willings.