(Pocket-lint) - As coisas parecem estar ganhando força - o Facebook seguiu o exemplo da Microsoft e se tornou a mais recente grande presença tecnológica a se manifestar contra a Apple em relação à aplicação draconiana da App Store.

O Facebook acaba de lançar o Facebook Gaming, seu hub de streaming, tanto no Android quanto no iOS, mas na última plataforma foi forçado a remover totalmente uma pequena seção de minijogos que deixava os jogadores desabafar.

A opinião da Apple sobre a seção era que poderia permitir que o Facebook colocasse jogos no aplicativo que a Apple não seria capaz de avaliar e, além disso, que o objetivo principal do aplicativo eram na verdade esses jogos.

O Facebook parece ter esgotado todos os processos de apelação possíveis e, apesar de seu protesto de que 95% da atividade do aplicativo consiste em pessoas assistindo streams, e não jogando, a Apple não se mexeu.

Isso levou a algumas declarações fortes do topo da rede do Facebook, feitas ao The Verge. Sheryl Sandberg, seu conhecido COO, disse: "Infelizmente, tivemos que remover totalmente a funcionalidade de jogabilidade para obter a aprovação da Apple para o aplicativo independente do Facebook Gaming - o que significa que os usuários do iOS têm uma experiência inferior àqueles que usam o Android."

Aludindo aos problemas da Microsoft para fazer o xCloud decolar no iOS, o chefe do Facebook Gaming, Vivek Sharma fez o seguinte: "Mesmo no aplicativo principal do Facebook e no Messenger, fomos forçados a enterrar o Instant Games durante anos no iOS. Isso é compartilhado dor em toda a indústria de jogos, que acaba prejudicando os jogadores e desenvolvedores e prejudicando severamente a inovação em dispositivos móveis para outros tipos de formatos, como jogos em nuvem. "

Essas são palavras bastante fortes em uma área que normalmente observa dolorosamente a polidez com os concorrentes. Certamente, parece que as políticas da Apple estão sob mais escrutínio do que nunca, e suas contradições parecem estranhas do lado de fora.

Em particular, o fato de que serviços de streaming como o Netflix e outros do YouTube podem permitir que os usuários acessem material ilimitado que a Apple não pode revisar, por meio de um aplicativo da App Store, parece confuso quando comparado à sua postura em relação aos jogos.

Na verdade, a própria Apple também confirmou que o Google Stadia não pode e não funcionará no iOS no momento, pela mesma razão - adicionar o Google à gangue de gigantescas empresas de tecnologia que provavelmente ficarão descontentes agora.

Resta saber como a Apple responderá em termos de ação real e se o acordo que você presumiria que seria mais adequado para todas as partes pode ser alcançado.

Escrito por Max Freeman-Mills.