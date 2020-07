Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook está testando um novo design para páginas. Mais notavelmente, está removendo o botão curtir e contar das páginas. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O Facebook quer oferecer uma aparência mais limpa às páginas, sugeriu o TechCrunch . Recentemente, ele testou um novo design com uma "pequena porcentagem de figuras públicas" que usam o aplicativo móvel do Facebook. Agora, o Facebook quer lançar o design para um "grupo mais amplo", incluindo páginas pertencentes a atores, autores, criadores, bandas e até livros. O novo design não apenas elimina os gostos, mas também o botão de curtir.

Em vez disso, as páginas exibem apenas um botão de acompanhamento e uma contagem de seguidores. Aparentemente, a contagem de seguidores indica quantas pessoas estão realmente recebendo as atualizações da página em seu feed de notícias, enquanto que, com curtidas, muitas pessoas podem ter gostado de páginas no passado, mas agora elas não podem mais segui-las.

Se sua página estiver incluída no teste atual do Facebook, você verá uma opção para participar e experimentar o novo design. Somente usuários móveis do aplicativo do Facebook terão a capacidade de participar neste estágio. Depois de aceitar o convite, sua página eliminará os gostos. Mas também ganhará uma série de outros recursos, incluindo uma maneira mais simples de navegar para a seção Insights e novos insights adicionados, incluindo postagens com melhor desempenho.

As páginas reivindicadas pelo TechCrunch também receberão menos notificações, já que o Facebook agora agrupará dados relacionados - como menções e postar reações - ao enviar atualizações. Agora, esse teste está em andamento no aplicativo móvel do Facebook para quem vê o design de fundo azul com caixas (acima).

O Facebook não está confirmando se a atualização / novo design será lançada mais amplamente. No momento, é considerado um teste.