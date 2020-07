Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Surgiram evidências que sugerem que o Facebook está trabalhando para que os usuários do Messenger e WhatsApp se comuniquem. Portanto, as mensagens do WhatsApp podem aparecer no seu aplicativo Messenger.

O Facebook mencionou no passado que está buscando trazer mais interoperabilidade ao seu conjunto de aplicativos, e uma maneira pode ser essa mensagem entre plataformas entre o WhatsApp e o Messenger.

Informações ocultas - reveladas no WABetaInfo - mostram uma lista de referências ao WhatsApp no Messenger. Inclui conhecer (localmente) suas propriedades de bate-papo, contatos bloqueados, itens de mídia, mensagens, contatos e membros do grupo (entre outros).

Fundamentalmente, com o WhatsApp sendo um serviço de mensagens criptografado de ponta a ponta, é dito que nenhum conteúdo da mensagem é compartilhado diretamente com o Facebook. Aparentemente, todas as informações estão sendo armazenadas localmente no dispositivo.

Para se comunicar com outros usuários que usam o aplicativo, está sendo sugerido que isso significará que o Messenger precisaria trabalhar em uma base semelhante ao WhatsApp para criptografar e descriptografar as mensagens enviadas e recebidas.

Não sabemos se, ou quando, a interoperabilidade estará disponível ao público. Há uma sugestão de que isso nunca se torne realidade. No entanto, com o Facebook querendo trazer mais coesão entre seus vários produtos, certamente seria útil. Especialmente se você tiver amigos que estão apenas em um dos serviços e desejar uma maneira fácil de enviá-los por mensagem.