Como usar o modo escuro do WhatsApp Web

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você é fã do modo escuro, ficará satisfeito em saber que o WhatsApp adicionou a opção do modo escuro à sua versão do navegador, o WhatsApp Web .

A empresa já adicionou o modo escuro aos seus aplicativos no iPhone e Android, portanto este é o próximo passo lógico para trazer mais obscuridade à experiência na web. Enquanto houver modos escuros que podem funcionar na área de trabalho, seu navegador não mudará automaticamente para os modos escuros.

Veja como ativá-lo.

O processo não poderia ser mais simples, basta seguir as diretrizes abaixo:

Abra o WhatsApp Web no seu navegador. Se você não sabe como fazer isso, as instruções estão aqui. Quando estiver aberto no navegador, clique no menu de três pontos ao lado da foto na barra lateral. No menu, selecione Configurações e, em seguida, Tema. No Tema, você encontrará opções para Escuro e Claro.

É tão fácil assim, rápido e fácil.

O WhatsApp adicionou recentemente uma série de novos recursos, incluindo adesivos e códigos QR , além de aumentar o número de pessoas que você pode chamar em uma chamada de grupo do WhatsApp .