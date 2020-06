O modo escuro do Facebook para celular está chegando, alguns usuários confirmam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Foi em 2019 que relatamos pela primeira vez no Facebook a criação de um modo escuro para sua plataforma de aplicativos móveis. Esse trabalho em segundo plano parece ter se acelerado, pois agora alguns usuários relataram experimentar o modo escuro no aplicativo.

O modo escuro do Facebook está apenas nos estágios de teste no momento da redação - um relatório da The Verge cita um porta - voz do Facebook confirmando que ele foi lançado para uma porcentagem muito pequena de usuários no momento.

O Facebook já lançou o modo escuro para seu aplicativo de desktop - se você quiser ativar isso, leia o nosso guia de instruções aqui -, portanto, o próximo passo lógico é óbvio para acabar com os fundos brancos, a favor de temas mais escuros, como é adequado das plataformas iOS da Apple e Android da Google sob suas formas atualizadas.

Então, como você pode obter o modo escuro no aplicativo do Facebook? Bem, por enquanto é apenas um jogo de espera. Parece não haver rima ou razão para que certos usuários tenham experimentado a versão beta neste estágio. Presumivelmente, será necessário fornecer os dados necessários de volta ao Facebook em várias regiões e casos de uso para aperfeiçoá-los para um lançamento adequado.

Exatamente quando o aplicativo móvel do Facebook será atualizado totalmente com o modo escuro intacto, ainda não há uma data oficial estampada nele.