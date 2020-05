Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook está introduzindo uma nova carteira digital chamada Novi. A empresa disse que o nome é inspirado nas palavras latinas novus (média) e via (caminho).

Tecnicamente, essa é uma nova marca da carteira digital Calibra que originalmente deveria oferecer acesso às moedas digitais Libra. O Facebook chegou a estabelecer uma subsidiária autônoma chamada Calibra para desenvolver o aplicativo. Agora, Novi Financial é o novo nome da subsidiária do Facebook que desenvolverá a carteira digital da empresa. A carteira digital do Facebook também está recebendo um novo logotipo.

Ele abandonou o logotipo atual de Calibra como um que é uma versão ilustrada de seu nome, completo com um símbolo de onda - o logotipo Libra - em seu "o".

Essa mudança é apenas uma das muitas que o Facebook anunciou sobre seu roteiro de moeda digital. Por exemplo, o Facebook inicialmente imaginou uma única moeda Libra, mas agora planeja ter várias moedas digitais para moedas individuais, além de uma moeda Libra combinada para uma coleção de moedas nacionais. Espera-se que essas moedas incluam o dólar americano, a libra esterlina e o euro.

O objetivo do Facebook para Novi e Libra é tornar o envio de dinheiro tão fácil quanto "enviar uma mensagem". Ele está desenvolvendo um aplicativo Novi independente, incluindo uma versão que funciona com suas plataformas de mensagens do WhatsApp e do Messenger. Você precisará usar um aplicativo emitido pelo governo ID para se inscrever no serviço, além disso, não deve haver taxas ocultas e o Facebook prometeu suporte por bate-papo 24/7.

O Facebook ainda não anunciou uma data de lançamento para o Novi ou o Libra, mas uma versão anterior do Novi deve estar disponível quando a rede de moedas digitais Libra for lançada. Para mais informações sobre Libra, consulte nosso guia aqui.