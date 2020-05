Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook está participando ativamente de videoconferências - desta vez, na forma de um novo recurso de vídeo para o serviço Workplace para equipes e empresas.

Está anunciando o Workplace Rooms, uma maneira de participar de chamadas de vídeo em grupo em massa. Apresentado como um "espaço de reunião virtual" para colegas de trabalho, as Salas de Trabalho permitem que você hospede videochamadas com até 50 pessoas. Lembre-se, na semana passada, na tentativa de rivalizar com o Zoom, um serviço que permite que qualquer pessoa participe facilmente de videochamadas em grandes grupos, o Facebook anunciou o Messenger Rooms com até 50 participantes.

Quanto às Salas de Trabalho, não há limite para a duração das reuniões e você não precisa de uma conta no Local de Trabalho para participar de uma chamada. Os usuários do local de trabalho podem criar links de vídeo chamada no Chat no local de trabalho, grupos, feed de notícias ou portal do Facebook e compartilhá-los em um bate-papo, postagem, email ou texto com qualquer pessoa. Também há compartilhamento de tela e a capacidade de remover pessoas e impedir que outras pessoas participem de uma chamada.

Adicione tudo, e o Facebook quer mostrar que pode ser o seu zoom alternativo. Também claramente quer combater o Slack e o Microsoft Teams.

Para obter uma lista dos melhores serviços de bate-papo por vídeo que você pode usar agora, do Zoom ao Messenger, consulte nosso guia aqui.