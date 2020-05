Agora, o Facebook Messenger avisará se você estiver conversando com um fraudador

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora, o Facebook Messenger avisará se você suspeitar que você está conversando com um scammer ou um bot ruim. O recurso funciona com criptografia, à medida que o Facebook move o Messenger para a criptografia completa, como o WhatsApp.

Isso significa que avisos de segurança aparecerão no Messenger para ajudar as pessoas a identificar atividades suspeitas. Você pode tomar medidas para bloquear ou ignorar alguém, se houver algum problema.

O recurso começou a ser lançado no Android em março e chegará ao iOS a partir da próxima semana.

"Nossa estratégia para manter as pessoas seguras no Messenger não se concentra apenas em fornecer a eles as informações e os controles necessários para impedir que abusos aconteçam, mas também em detectá-los e responder rapidamente, se ocorrer", diz Jay Sullivan, diretor de gerenciamento de produtos do Messenger. Privacidade e segurança.

O Facebook diz que esses usuários às vezes podem ser difíceis de discernir para os indivíduos, mas

O Facebook diz que o novo recurso ajudará seu trabalho a proteger menores de idade, mas esse aprendizado de máquina já detecta e desativa contas de adultos envolvidas em interações inadequadas com crianças.

"Desenvolvemos essas dicas de segurança com aprendizado de máquina que analisa sinais comportamentais como um adulto enviando uma grande quantidade de solicitações de amigos ou mensagens para menores de 18 anos", acrescenta Sullivan. "Isso garante que os novos recursos estarão disponíveis e serão eficazes quando o Messenger for criptografado de ponta a ponta."