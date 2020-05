Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook anunciou que está comprando a Giphy , o que levanta questões sobre o que está por vir na popular plataforma de criação e compartilhamento de GIFs.

O acordo custa cerca de US $ 400 milhões, segundo Axios , e o objetivo é integrar profundamente o Giphy no Instagram e em outros aplicativos do Facebook.

O Facebook já usa a API do Giphy para oferecer aos usuários a capacidade de compartilhar GIFs no Instagram, Facebook, Facebook Messenger e Whatsapp. Segundo o Facebook, metade do tráfego de Giphy vem dos serviços do Facebook. De fato, os usuários do Instagram aproveitam o Giphy mais do que qualquer outro.

Assim, Giphy se tornará parte da equipe do Instagram, e pode um dia se tornar mais fácil usar GIFs em histórias e mensagens diretas do Instagram.

Vishal Shah, vice-presidente de produtos do Instagram, disse em um post no blog que os usuários do Giphy ainda poderão fazer o upload de GIFs, e desenvolvedores e parceiros de API continuarão tendo acesso às APIs do Giphy. Lembre-se de que muitos aplicativos usam Giphy, incluindo Slack, Twitter, Pinterest, Reddit e muito mais.

Portanto, parece que esses serviços ainda serão capazes de exibir GIFs de Giphy, mas somos altamente céticos que sempre serão o caso. Existem outros repositórios GIF em que eles podem confiar, para que seus usuários possam criar e compartilhar GIFs, embora nenhum seja tão popular quanto o Giphy.