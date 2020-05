Como fazer chamadas de vídeo no Facebook Messenger

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook permite que você use sua plataforma Messenger para fazer videochamadas individuais e em grupo com até 50 pessoas - como um hangout virtual, onde os amigos podem aparecer apenas para dizer oi. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como fazer chamadas de vídeo no Messenger.

O Facebook Messenger é um dos serviços de mensagens mais usados, com mais de 700 milhões de pessoas fazendo ligações todos os dias. É gratuito e oferece vários recursos de comunicação, incluindo chamadas de vídeo, e está disponível em todo o mundo, em vários dispositivos.

Você pode instalar o aplicativo Messenger no seu telefone iPhone ou Android a partir da Apple App Store ou Google Play, respectivamente. Há também um aplicativo Messenger para desktops MacOS e Windows. Você pode até acessar o Messenger do Facebook na web ou do aplicativo da web do Messenger. Instalar ou usar a versão mais recente do Messenger garante que você tenha acesso aos recursos mais recentes.

Acesse aqui para obter a versão mais recente do aplicativo Messenger

Se você alguma vez desativar sua conta do Facebook, ainda poderá usar o Messenger. Na verdade, você pode compartilhar fotos, vídeos, iniciar bate-papos em grupo e muito mais - tudo sem uma conta no Facebook. Eventualmente, o Facebook disse que espera integrar todas as suas plataformas de mensagens, incluindo WhatsAapp e Instagram, para que os usuários possam iniciar uma conversa e acessá-la através de qualquer serviço do Facebook.

A primeira fase desse esforço ocorre na forma de Messenger Rooms, um novo recurso de videochamada, que discutimos em detalhes abaixo.

Você pode conversar por vídeo com apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas usando o Messenger.

Na área de bate-papos, abra uma conversa com a pessoa ou grupo com o qual você deseja conversar por vídeo e clique no ícone de vídeo chamada (veja acima).

Nota: Se você não estiver conectado ao Wi-Fi ao fazer uma chamada de vídeo com seu dispositivo móvel, o recurso utilizará seu plano de dados existente.

Nota: Ligar para messenger.com ou facebook.com está disponível apenas nos navegadores Chrome ou Opera.

As chamadas do portal podem ser recebidas em dispositivos do Portal, no aplicativo Messenger em telefones celulares ou tablets, messenger.com ou facebook.com ou no WhatsApp em telefones celulares. Mas você não pode usar o Portal para ligar para conexões do Messenger que não possuem contas do Facebook - sabemos que é confuso.

De qualquer forma, para fazer uma vídeo chamada em um Portal, adicione sua conta do Facebook Messenger quando você configurou o dispositivo e, em seguida, basta dizer: "Ei Portal, ligue para [nome do contato]". O Portal pode solicitar que você confirme para qual contato você está tentando ligar.

O Facebook está lançando um novo recurso de chamada de vídeo chamado Messenger Rooms. Ele permite que você e mais 49 pessoas participem de uma vídeo chamada em grupo - que o Facebook chama de "sala". Você poderá iniciar uma sala no Messenger, Facebook, Instagram Direct, WhatsApp ou Portal e poderá abrir a chamada para todos ou bloqueá-la para impedir que pessoas não convidadas se juntem. Você também pode remover participantes.

Enquanto estiver em uma sala, você pode usar os filtros de realidade aumentada do Facebook e mudar seu plano de fundo para um virtual. O Facebook inclui vistas de 360 graus de locais exóticos para planos de fundo e trabalha com filtros de beleza e filtros projetados para iluminar uma sala escura. Lembre-se de que o Zoom, uma alternativa popular, também permite participar de videochamadas em grandes grupos e usar fundos virtuais.

Quando estiver disponível, veja como criar uma sala a partir do seu telefone:

Abra o aplicativo móvel Messenger. Toque na guia Pessoas na parte inferior da tela. Toque em Criar uma sala. Selecione as pessoas que você deseja ingressar. Você também pode compartilhar a sala no seu Feed de notícias, grupos e eventos. Para compartilhar uma sala com pessoas que não têm o Facebook, você pode compartilhar um link com elas.

Agora, os quartos estão disponíveis globalmente no aplicativo Messenger. Ele estará disponível no aplicativo do Facebook para alguns países a partir da primavera de 2020. As salas do Messenger estão chegando a todos os produtos do Facebook, começando com o Messenger e o Facebook e, em seguida, Instagram Direct, WhatsApp e Portal.

Você pode entrar em uma sala do seu telefone ou computador - não é necessário baixar nada, disse o Facebook. As chamadas de sala não são criptografadas de ponta a ponta.

