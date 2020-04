O Facebook anunciou um novo chatbot de IA que parece "mais humano"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os pesquisadores de IA do Facebook revelaram um novo chatbot de código aberto conhecido como "Blender", considerado mais humano.

O novo bot é de última geração e capaz de oferecer melhores conversas, mais envolventes e convincentes.

Hoje estamos anunciando que a IA do Facebook criou e criou o Blender, o maior chatbot de domínio aberto de todos os tempos. Ele supera os outros em termos de engajamento e também se sente mais humano, de acordo com avaliadores humanos. https://t.co/TdNxJpL0JI pic.twitter.com/1wo3ZxwDeU - Facebook AI (@facebookai) 29 de abril de 2020

O Facebook alega que seu bot com inteligência artificial é mais convincente do que outros bots disponíveis de concorrentes como Google e Microsoft. Também é construído com uma variedade de habilidades de conversação que aparentemente incluem empatia, conhecimento e personalidade.

O Blender "parece mais humano", de acordo com pessoas que passaram o tempo conversando com o bot. Isso ocorre porque a equipe de IA do Facebook incorporou redes neurais em larga escala para ensinar o Blender a conversar com as pessoas. Esse processo incluiu o uso de 9,4 bilhões de parâmetros e 1,5 bilhão de exemplos de treinamento com base em conversas em domínio público.

Obviamente, aprender com as conversas nem sempre funciona. A Microsoft aprendeu isso alguns anos atrás quando lançou o TayTweets no Twitter e imediatamente se tornou racista.

E então a equipe do Facebook implementou o que é conhecido como "Blended Skill Talk" para permitir que o bot use personalidade, conhecimento e empatia em suas conversas.

O Facebook admite que não é perfeito e ainda pode cometer erros, mas ainda está trabalhando em maneiras de melhorá-lo no futuro.

Saiba mais sobre o Blender aqui .