Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook apostou tudo nas videochamadas.

A empresa lançou o Messenger Rooms, que é uma forma de participar de videochamadas em grupo com até 50 pessoas. É como um ponto de encontro virtual onde os amigos podem simplesmente aparecer para dizer olá. Ele também adicionou chamadas de vídeo ao Facebook Dating e recursos de transmissão ao vivo tanto no Facebook quanto no Instagram.

O CEO Mark Zuckerberg anunciou esses recursos em uma transmissão ao vivo em abril de 2020. Ele disse que mais de 700 milhões de pessoas estão fazendo chamadas no Messenger e WhatsApp todos os dias. Portanto, o Facebook está dobrando a comunicação privada e tentando ajudar as pessoas a se conectarem em grupos menores. Aqui está o que você precisa saber sobre as salas do Messenger e outros esforços de vídeo do Facebook.

O Facebook lançou um recurso de videochamada chamado Messenger Rooms. Ele permite que você e até 49 outras pessoas participem de uma chamada de vídeo em grupo, que o Facebook chama de "sala". Você pode iniciar uma sala no Messenger, Facebook, Instagram Direct, WhatsApp ou Portal e pode abrir a chamada para todos ou bloqueá-la para impedir que pessoas não convidadas entrem. Você também pode remover participantes.

Enquanto estiver em uma sala, você pode usar os filtros de realidade aumentada do Facebook e mudar seu plano de fundo para um virtual. O Facebook inclui visualizações de 360 graus de locais exóticos para fundos e está trabalhando em filtros de beleza, bem como filtros projetados para iluminar um quarto escuro.

Lembre-se de que o Zoom, uma alternativa popular ao Facebook, também permite que você participe de grandes chamadas de vídeo em grupo e use fundos virtuais .

Veja como criar uma sala a partir do seu telefone:

Abra o aplicativo móvel Messenger. Toque na guia Pessoas na parte inferior da tela. Toque em Criar uma sala. Selecione as pessoas de quem deseja ingressar. Você também pode compartilhar a sala em seu Feed de notícias, grupos e eventos. Para compartilhar uma sala com pessoas que não têm Facebook, você pode compartilhar um link com elas.

Você pode entrar em uma sala de seu telefone ou computador - não há necessidade de fazer download de nada.

O Facebook disse que as chamadas em salas não são criptografadas de ponta a ponta, ao contrário do WhatsApp.

O recurso Messenger Rooms do Facebook agora está disponível globalmente no aplicativo Facebook Messenger. As salas do Messenger estão disponíveis em todos os produtos da empresa, incluindo Messenger e Facebook, Instagram Direct, WhatsApp e Portal.

As salas do Facebook Messenger também oferecem a capacidade de transmissão ao vivo.

O Facebook também anunciou atualizações de vídeo para os seguintes aplicativos:

O Facebook Live está ressuscitando um recurso chamado Live With, que permite que você convide outra pessoa para fazer streaming com você. O botão de doar está chegando às transmissões ao vivo também, para que você possa arrecadar dinheiro com as transmissões durante a pandemia. E o Facebook está adicionando uma opção de encontro virtual ao Facebook Dating, essencialmente permitindo que você faça uma chamada de vídeo com o recurso.

O Instagram está permitindo que os usuários postem streams ao vivo na IGTV e nas histórias do Instagram depois de terminarem a transmissão, e os streams do Instagram estão finalmente chegando ao desktop pela primeira vez.

Por último, o Portal do Facebook agora tem a capacidade de acessar páginas e grupos ao vivo.

Simplificando: as alternativas ao Messenger e WhatsApp - incluindo aquelas voltadas para chamadas de vídeo - estão crescendo em popularidade no momento. Para o consumidor, existe a Zoom, que hoje conta com mais de 300 milhões de alunos. E então, para equipes ou alunos que usam o G Suite ou Microsoft 365, há o Google Meet e o Microsoft Teams, respectivamente. A questão é: o Facebook tem uma competição acirrada.

Se quiser manter os consumidores presos a seus aplicativos e serviços, precisa ser ágil e inovador, especialmente em tempos de crise. O Facebook está claramente prestando atenção aos consumidores, tendências e eventos mundiais e está respondendo de maneira impressionante. Não é por acaso que as salas de mensageiro e esses outros recursos de vídeo estão chegando em um momento em que muitos mais precisam deles.