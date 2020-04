Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook está indo all-in em vídeo.

Está introduzindo várias novas ferramentas projetadas para expandir seus recursos de vídeo existentes. Por exemplo, está anunciando o Messenger Rooms, uma nova maneira de participar de videochamadas em grupo com até 50 pessoas. É como um ponto de encontro virtual, onde os amigos podem aparecer apenas para dizer oi. O Facebook também anunciou que está permitindo que as vídeo chamadas em grupo do WhatsApp agora incluam oito pessoas, contra quatro.

Também está adicionando videochamadas ao Facebook Dating, além de novos recursos de transmissão ao vivo para o Facebook e o Instagram. O CEO Mark Zuckerberg anunciou esses recursos em uma transmissão ao vivo durante uma pandemia global que mantém milhões de pessoas dentro e fora de seus entes queridos.

Ele disse que mais de 700 milhões de pessoas estão fazendo ligações no Messenger e Whatsapp todos os dias. Portanto, o Facebook está dobrando a comunicação privada e tentando ajudar as pessoas a se conectarem em grupos menores. Aqui está o que você precisa saber, inclusive sobre o Messenger Rooms.

O Facebook está lançando um recurso de chamada de vídeo chamado Messenger Rooms. Ele permite que você e mais 49 pessoas participem de uma vídeo chamada em grupo, que o Facebook chama de "sala". Você poderá iniciar uma sala no Messenger, Facebook, Instagram Direct, WhatsApp ou Portal e poderá abrir a chamada para todos ou bloqueá-la para impedir que pessoas não convidadas se juntem. Você também pode remover participantes.

Enquanto estiver em uma sala, você pode usar os filtros de realidade aumentada do Facebook e mudar seu plano de fundo para um virtual. O Facebook inclui vistas de 360 graus de locais exóticos para planos de fundo, e está trabalhando em filtros de beleza e em filtros projetados para iluminar uma sala escura.

Lembre-se de que o Zoom, uma alternativa popular ao Facebook, também permite participar de videochamadas em grandes grupos e usar fundos virtuais.

O Facebook disse que as chamadas de quarto não são criptografadas de ponta a ponta.

O recurso Messenger Rooms do Facebook agora está disponível globalmente no aplicativo Facebook Messenger. Também vai ao vivo no aplicativo do Facebook para alguns países. Será lançado globalmente no Facebook nas próximas semanas (em maio de 2020). As salas do Messenger estão chegando a todos os produtos do Facebook, começando com o Messenger e o Facebook e, em seguida, Instagram Direct, WhatsApp e Portal.

O Facebook também anunciou atualizações de vídeo para os seguintes aplicativos:

O Facebook Live está ressuscitando um recurso chamado Live With, que permite convidar outra pessoa para transmitir com você. O botão doar também está chegando às transmissões ao vivo, para que você possa arrecadar dinheiro com transmissões durante a pandemia. E o Facebook está adicionando uma opção de data virtual ao Facebook Dating, essencialmente permitindo que você faça uma vídeo chamada com o recurso.

O Instagram está permitindo que os usuários publiquem transmissões ao vivo no IGTV e nas histórias do Instagram após o término da transmissão, e as transmissões do Instagram Live finalmente estão chegando à área de trabalho pela primeira vez.

Por fim, os usuários do Portal do Facebook estão conseguindo ir ao vivo em páginas e grupos.

Simplificando: as alternativas ao Messenger e ao WhatsApp - incluindo aquelas focadas em videochamadas - estão crescendo em popularidade no momento. Para os consumidores, existe o Zoom, que agora tem mais de 3000 milhões de estudantes. Além disso, para equipes ou estudantes que usam o G Suite ou o Microsoft 365, há o Google Meet e o Microsoft Teams, respectivamente. O ponto é: o Facebook tem forte concorrência.

Se quiser manter os consumidores conectados aos seus aplicativos e serviços, ele precisa ser ágil e inovador, especialmente em tempos de crise. O Facebook está claramente prestando atenção aos consumidores, tendências e eventos mundiais e está respondendo de uma maneira impressionante. Não é por acaso que o Messenger Rooms e esses outros recursos de vídeo estão chegando no momento em que muitos mais precisam deles.