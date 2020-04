Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook tem olhado as multidões de espectadores desfrutados diariamente por streamers em plataformas como Twitch, YouTube e Mixer há algum tempo, ao que parece. Agora, é usada a situação global em andamento como uma razão para antecipar o lançamento de seu próprio aplicativo de streaming, o Facebook Gaming.

O aplicativo é lançado hoje para smartphones Android, com um lançamento para iOS aparentemente a ser seguido assim que a Apple o aprovar, antes de seu cronograma original para acomodar as mudanças de hábitos de pessoas que têm muito mais tempo disponível para assistir em casa.

Ele efetivamente permite que você acesse a nova gama de fluxos do Facebook sem precisar fazê-lo através da interface ou site padrão do Facebook, se você souber o que deseja.

O aplicativo Gaming também permitirá que os jogadores transmitam diretamente de seus telefones, transmitindo suas gravações de tela ao vivo - um passo que deve tornar super fácil para muitas pessoas se reproduzirem jogando jogos para celular. O sistema de compartilhamento de tela do YouTube exige que os usuários tenham pelo menos 1.000 assinantes, uma barreira que o Facebook não espelha.

A chave para isso será, aparentemente, um botão proeminente "Ir ao vivo", incentivando as pessoas a fazer exatamente isso, quebrando a barreira entre streamers e espectadores.

Isso marca um avanço no Facebook Gaming, que já existe há algum tempo como uma subseção do Facebook. De fato, como parte da revisão contínua do design do Facebook, a guia Jogos também recebeu uma localização muito mais central por padrão, na barra de navegação ao lado de Home, Watch e Marketplace.

Você pode baixar o aplicativo Facebook Gaming da loja Google Play agora para experimentá-lo - ele está sendo testado há algum tempo em territórios como a América Latina, mas agora deve estar mais amplamente disponível.