Anos atrás, o Facebook lançou várias reações - personagens semelhantes a emoji - que ficam embaixo do botão de curtir. Agora, em resposta à pandemia de coronavírus, está expandindo essa linha de reações para incluir uma nova reação de "assistência".

As reações do Facebook permitem que você expresse uma série de emoções, incluindo amor, haha, uau, triste e zangado. A partir do final de abril, você pode usar a nova reação de atendimento. É um rosto abraçando um coração. É para ser uma maneira de as pessoas compartilharem seu apoio. "Esperamos que essas reações dêem às pessoas maneiras adicionais de mostrar seu apoio durante a crise do # COVID19", disse o Facebook .

A reação de assistência é a primeira nova reação desde 2016. Está sendo lançada globalmente no aplicativo móvel e no site do Facebook na próxima semana. Uma reação de cuidado diferente também chegará ao Facebook Messenger. É um coração pulsante animado! (O Messenger já teve uma reação cardíaca regular.)

Adicionar uma reação: mantenha pressionado o botão Curtir no celular (ou passe o mouse sobre o botão Curtir na área de trabalho) para ver as opções de reação. A partir daí, toque em como amor, haha, uau, triste, zangado ou cuidados. (Para usar a reação de cuidado animado no Messenger, basta pressionar e segurar a reação cardíaca padrão.)

mantenha pressionado o botão Curtir no celular (ou passe o mouse sobre o botão Curtir na área de trabalho) para ver as opções de reação. A partir daí, toque em como amor, haha, uau, triste, zangado ou cuidados. (Para usar a reação de cuidado animado no Messenger, basta pressionar e segurar a reação cardíaca padrão.) Desfazer uma reação: semelhante à diferença de uma postagem ou foto, basta tocar novamente no celular (ou clicar novamente na área de trabalho) na área de reação para desfazer.

semelhante à diferença de uma postagem ou foto, basta tocar novamente no celular (ou clicar novamente na área de trabalho) na área de reação para desfazer. Ver reações: semelhante a como você pode tocar no celular (ou passar o mouse na área de trabalho) na área do botão Curtir para ver uma lista de quem gostou de uma postagem ou foto, você pode tocar ou passar o mouse sobre a área de reações para ver quais pessoas usaram quais reações para se expressar.

