O grupo de aplicativos experimentais do Facebook, NPE Team , lançou um aplicativo de mensagens para o Apple Watch chamado Kit (sigla para Keep in Touch). Permite enviar uma mensagem de voz, sua localização ou um emoji com um toque na tela do Apple Watch.

Aqui está a descrição do aplicativo:

"O kit facilita o contato do relógio. Tudo o que você precisa para compor uma mensagem fica a apenas um toque. Não há mais dificuldade em navegar em uma tela minúscula para encontrar a opção certa. Para começar, basta digitalizar o código QR no relógio Um toque permite enviar uma mensagem de voz, sua localização ou um emoji. Você também tem acesso fácil à fala para texto. Esperamos que o Kit o ajude a manter contato com os mais importantes para você - sem constantemente precisando atender o telefone ".

A equipe do NPE formou-se em julho de 2019 e também lançou recentemente um aplicativo chamado Tunes que ajuda os casais a se conectarem durante a pandemia. Não está claro por que a NPE lançaria o Kit agora, no entanto, especialmente considerando que o Facebook Messenger tem mais recursos, e há um aplicativo Apple Watch para isso.

Além disso, para usar o Kit, você precisa de uma conta no Facebook Messenger.

O TechCrunch detectou o Kit e observou que você pode usá-lo para enviar todos os tipos de comunicações, incluindo gravações de voz com seus dados de localização. Fora isso, é um aplicativo muito rudimentar com recursos básicos. É gratuito para baixar e usar agora na App Store da Apple aqui.