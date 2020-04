Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Como parte de um anúncio detalhando os esforços do Facebook para ajudar durante a pandemia de coronavírus, a rede social anunciou que está lançando um "modo silencioso" que tornará mais fácil para os usuários gerenciar o tempo gasto em seus aplicativos.

O modo silencioso silencia as notificações push e o lembra de limitar seu tempo usando o aplicativo. Para usar o novo recurso, basta definir um intervalo de tempo para quando você deseja que o Facebook esteja disponível ou quando deseja que o aplicativo fique em silêncio. Se você tentar usar o aplicativo do Facebook enquanto o Modo silencioso estiver ativado, receberá um lembrete com um temporizador, mas poderá desativar o recurso ou desarmá-lo por 15 minutos.

O Facebook descreveu essencialmente o modo silencioso como uma ferramenta de saúde mental para pessoas que estão lutando durante a pandemia de coronavírus:

À medida que nos ajustamos a novas rotinas e permanecemos em casa, definir limites para como você gasta seu tempo online pode ser útil. Seja para ajudar você a se concentrar em sua família e amigos, dormir sem distração ou gerenciar como passa o tempo em casa, temos ferramentas que podem ajudá-lo a encontrar o equilíbrio certo para usar o Facebook. Adicionamos o modo silencioso, que silencia a maioria das notificações por push, e se você tentar abrir o Facebook enquanto estiver no modo silencioso, você será lembrado de que reservou esse tempo para limitar o tempo no aplicativo. Também adicionamos atalhos às configurações de notificação e às preferências do feed de notícias, para que você possa aproveitar ao máximo o seu tempo no Facebook controlando o tipo de postagens que vê no feed de notícias e as atualizações que recebe.

O modo silencioso faz parte das ferramentas de gerenciamento de tempo do Facebook. Para complementar sua distribuição, o Facebook também está disponibilizando mais estatísticas de tempo, para que você possa ver seu uso em períodos de duas semanas. Você também pode obter mais detalhes sobre o tempo gasto durante o dia e a noite.

O modo silencioso será lançado nos próximos dois meses. Espera-se que esteja disponível para todos os usuários do iOS em maio. Usuários do Android receberão em junho.