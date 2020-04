O que é Tuned? Como o novo aplicativo do Facebook ajuda os casais a se conectar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Facebook lançou silenciosamente um novo aplicativo. Chamado Tuned, é para ser um “espaço privado” para casais se conectarem. Eis o que sabemos sobre isso.

Tuned é um aplicativo projetado pelo NPE, um grupo experimental dentro do Facebook. Ele permite que os casais sejam tão “mushy, peculiar e tolo” como eles estão juntos pessoalmente, de acordo com a descrição do aplicativo. Tem vários recursos que permitem que você “expresse criativamente seu amor” e “compartilhe seu humor”.

Aqui estão as cinco principais características:

Alimentação privada e semelhante a um livro de recortes entre si e o seu parceiro Conecte sua conta do Spotify para compartilhar músicas e listas de reprodução Defina sua cor de humor e veja como seu parceiro está se sentindo Enviar instantâneos de fotos, notas, cartões, memorandos de voz e muito mais Expresse-se com adesivos personalizados e reações

De acordo com a The Information, a Tuned foi lançada sob o NPE “para ajudar a definir as expectativas apropriadas com os usuários de que os aplicativos do NPE Team mudarão muito rapidamente e podem ser encerrados se soubermos que eles não são útil para as pessoas”.

O aplicativo gratuito está disponível apenas no iOS e conecta casais usando seus números de telefone. Depois de se inscrever, você será solicitado a convidar seu parceiro. Enquanto espera que o seu parceiro se junte, você ainda pode usar o Tuned e explorar como alguns dos principais recursos funcionam.

Pressione o botão “+” para postar uma nota ou foto, compartilhar música, criar um cartão, enviar um memorando de voz ou procurar adesivos para enviar. Você também pode procurar a roda de cores na parte superior para definir como seu sentimento. Escolher o vermelho, por exemplo, serve sentimentos como doce e flerte. Escolhe uma.

Todas as suas anotações e atualizações de status aparecem na tela inicial principal em um feed de notícias semelhante a um livro de recortes. No lado direito do aplicativo, você pode acessar suas configurações e, a partir do sino na parte superior, você pode visualizar suas notificações. É uma interface de usuário bastante simples.

Tuned é gratuito para baixar e usar.

- Não, não. Ajustado não requer uma conta do Facebook. No entanto, ele usa a política de dados do Facebook, para que suas informações possam ser usadas para segmentação de anúncios.

Atualmente, o Tuned é somente iOS e também está disponível apenas nos EUA.