Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

OFacebook fez parceria com pesquisadores da Carnegie Mellon para ajudar a entender melhor o COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Eles estão oferecendo uma pesquisa que aparecerá na parte superior do feed de notícias do Facebook. Ele pedirá aos usuários que compartilhem informações sobre sua saúde e sintomas . A pesquisa não é obrigatória, é voluntária. Facebook disse que as identidades daqueles que optarem por entrar também serão protegidas, pois a empresa não será capaz de ver os resultados, e está escondendo as identidades dos participantes da pesquisa dos pesquisadores da Carnegie Mellon. O

Facebook já aponta aos usuários para informações oficiais do COVID-19 através de mensagens no topo do feed de notícias dos usuários. Mas, com este estudo realizado por pesquisadores da Carnegie Mellon, espera “gerar novos insights sobre como responder à crise, incluindo mapas de calor de sintomas auto-relatados”.

A pesquisa está sendo lançada nos EUA e pode expandir “se os resultados forem úteis”. Pesquisas que rastreiam sintomas em toda a população dos EUA podem ajudar pesquisadores de várias maneiras, incluindo possivelmente ver como as infecções por coronavírus estão se espalhando por todo o país e identificar áreas que podem precisar de testes. O Facebook disse que está dando aos pesquisadores acesso a informações de localização anônimas. O

Facebook não é o único a lançar um rastreador de sintomas como esta pesquisa. Pesquisadores do Reino Unido, como parte de uma colaboração entre King's College London e os hospitais de Guy's e St Thomas, lançaram o COVID Symptom Rastreador em uma tentativa de entender melhor a pandemia. Da mesma forma, a esperança é coletar informações sobre se as pessoas no Reino Unido se sentem doentes e ajudar a identificar pontos de acesso.