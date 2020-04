Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook anunciou oficialmente que seu novo aplicativo Messenger nativo para desktop para Mac e Windows está disponível globalmente, e agora qualquer pessoa pode baixá-lo e instalá-lo.

O Facebook nos disse que construiu o novo aplicativo desde o início para torná-lo um aplicativo nativo adequado, e não apenas um aplicativo baseado em navegador da Web, com todos os recursos que você esperaria de um aplicativo adequado.

Os recursos foram projetados para imitar a sensação de usar o Messenger no seu smartphone, incluindo modo escuro, chamadas com vídeo em grupo e notificações, mas otimizados para a tela maior do seu computador. Está disponível em 49 idiomas no lançamento.

Também foi lançado em tempo útil. A empresa revelou que em março viu sua base diária de usuários crescer massivamente, com um aumento de 100% na norma agora usando seus serviços para manter contato com familiares e amigos que não podem ver pessoalmente.

A instalação do aplicativo é realmente simples. Tudo o que você precisa fazer para instalá-lo é acessar a Mac App Store para Mac ou acessar a loja do Windows para fazer o download para PC.

Depois de iniciar o aplicativo pela primeira vez, ele solicita que você faça login. Nesse momento, você pode "Fazer login com o Facebook" ou usar seu email ou número de telefone.

Se você escolher a opção do Facebook, você será direcionado para um navegador, onde seus detalhes de login no Facebook provavelmente já foram salvos. Caso contrário, você precisará fazer login na sua conta do Facebook e clicar para confirmar que deseja fazer login no aplicativo.

Nesse momento, você será levado de volta ao aplicativo de desktop, onde poderá ser necessário aguardar alguns segundos para que as conversas e todos os dados contidos neles sejam carregados durante o download de tudo.

Praticamente qualquer coisa que seu aplicativo móvel faça. Você pode ativar ou desativar as notificações para receber alertas na área de trabalho quando receber novas mensagens. Você também pode ajustar o tema do aplicativo para ativar o modo escuro e alterar o tom de pele padrão do seu emoji.

Em termos de recursos, você pode, obviamente, continuar enviando mensagens a amigos e familiares normalmente. Todos os amigos do Facebook podem ser contatados automaticamente por meio do aplicativo. Você não precisa inserir nenhum detalhe de contato manualmente para quem já conhece no Facebook.

Quaisquer bate-papos, incluindo suas configurações e arquivos, GIFs e imagens, são baixados e sincronizados automaticamente. Portanto, se você tiver um bate-papo em grupo emudecido, porque é muito ocupado e distraído, esse bate-papo em grupo será desativado no aplicativo de desktop sem que você precise desativá-lo novamente.

Claro, você também pode conversar por vídeo. As videochamadas individuais e em grupo estão disponíveis para uso na área de trabalho, assim como as chamadas de voz, assim como em qualquer outra versão do Messenger.