Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook está lançando uma atualização para o Facebook Messenger que remove a guia Descobrir (onde normalmente você encontraria chatbots), além de alterar a maneira como você encontra GIFs ou adesivos para enviar em uma conversa.

Aqui está o que há de novo no aplicativo de mensagens móveis.

O Facebook anunciou pela primeira vez que planejava atualizar o Messenger no último verão, e o TechCrunch agora relata que a atualização começará a ser lançada em março de 2020. No entanto, a editora americana da Pocket-lint recebeu a atualização no final de fevereiro em seu dispositivo móvel, portanto, provavelmente já está disponível para muitos Comercial.

Os aplicativos Android e iOS do Facebook Messenger foram otimizados, com uma atualização que remove todos os recursos focados nos negócios.

Aqui está a aparência do Messenger:

Aqui está a aparência do Messenger com a nova atualização:

Observe que a guia Descobrir, à direita, não está mais acessível na barra de navegação na parte inferior. A guia Descobrir é onde você encontra contas comerciais e chatbots, além dos Jogos Instantâneos do Facebook. Embora os Jogos Instantâneos ainda existam na Web, eles receberam o machado (junto com o Discover) nesta nova atualização de aplicativo para dispositivos móveis. Os jogos também não podem ser acessados no aplicativo principal do Facebook.

No novo design do aplicativo Messenger, o Facebook está colocando uma nova ênfase na seção Pessoas. Agora, você pode ver fotos de perfil grandes de seus contatos e ver facilmente se eles atualizaram recentemente as Histórias do Facebook. Sua lista de contatos é organizada pelos contatos online mais usados.

O novo aplicativo Messenger altera a aparência do seletor de GIF e adesivo.

Antes, quando você tocava no smiley no campo de texto para acessar e navegar por todos os GIFs disponíveis, um carrossel aparecia acima do campo de texto, para você passar o dedo ou procurar GIFs. Agora, eles aparecem abaixo e você pode deslizar para cima para deslizar para fora como um cartão. visualizar e filtrar GIFs.

Aqui está o que costumava ser:

Aqui está o que parece agora:

Observe que você também pode alternar entre GIFs e adesivos com mais facilidade, e esses adesivos também aparecem da mesma maneira que os GIFs agora:

Essas são as principais mudanças que vimos até agora. Deixe-nos saber se você já viu outras pessoas.