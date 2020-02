Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook cancelou o aspecto pessoal da F8, sua conferência anual de desenvolvedores. O motivo? O coronavírus COVID-19, é claro.

O F8 2020 deveria originalmente ser um evento de dois dias que começa em 5 de maio. Normalmente, desenvolvedores e mídia ao redor do mundo voam para o show em San Jose para cobri-lo pessoalmente. No entanto, este ano, o Facebook anunciou o cancelamento da principal conferência F8 e realizará "eventos hospedados localmente, vídeos e conteúdo transmitido ao vivo". Aqui está uma declaração da empresa:

"Anualmente, esperamos nos conectar à nossa comunidade global de desenvolvedores na F8 e compartilhar nossa visão para o futuro que estamos construindo juntos. Mas, dadas as crescentes preocupações em torno do COVID-19, tomamos a difícil decisão de cancelar o componente pessoal do F8 2020. "

A rede social publicou uma postagem no blog para explicar completamente sua decisão. O diretor de plataformas e programas para desenvolvedores do Facebook, Konstantinos Papamiltiadis, disse que o Facebook quer "priorizar a saúde e a segurança de nossos parceiros desenvolvedores, funcionários e todos que ajudam a colocar o F8". Ele disse que o Facebook ponderou outras maneiras de realizar a conferência, mas decidiu que "não parecia certo".

Lembre-se de que essa não é a primeira conferência técnica a ser cancelada devido a preocupações com coronavírus . Claramente, existem preocupações sobre uma grande quantidade de pessoas e como isso poderia exasperar o surto mortal de coronavírus, que está causando estragos na China continental e se espalhando rapidamente pelo mundo. Segundo dados da Universidade John Hopkins, mais de 82.000 pessoas foram diagnosticadas.

No momento da redação deste artigo, mais de 2.800 pessoas morreram. As mortes são limitadas principalmente à China.

O Facebook planeja compartilhar detalhes adicionais sobre os planos do F8 nas próximas semanas. Você pode se inscrever aqui para receber atualizações por e-mail diretamente.