Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As gravações de voz são um assunto sensível da tecnologia no momento - como foi surpreendentemente descoberto nos últimos anos, a ética de como as gravações dos usuários são usadas ainda não foi exatamente excelente até agora.

Várias empresas estão no processo de reformular ou relançar como lidam com dados do usuário, como gravações, e empresas como Apple e Google fizeram uma pausa em sistemas que estavam trabalhando na transcrição automática dos clipes de voz dos usuários. O Facebook também interrompeu suas práticas em termos de uso automático de dados de voz, mas agora está iniciando uma nova abordagem - pagando às pessoas por suas gravações de voz.

O Facebook possui um aplicativo de pesquisa de mercado chamado Viewpoints há alguns meses, que permite aos usuários preencher pesquisas para ganhar pontos que podem ser convertidos em dinheiro (infelizmente não é exatamente lucrativo). Agora, ele planeja expandir o aplicativo para cobrir o que chama de "Pronúncias", o que fará com que você faça gravações curtas para análise.

Você será solicitado a dizer "Hey Portal", seguido do primeiro nome de alguém da sua lista de amigos do Facebook, para ajudar o Facebook a esclarecer como esse nome é pronunciado. Você dirá a frase duas vezes, antes de fazer o mesmo com outras nove pessoas, elevando-o para 10. Isso renderá 200 pontos na plataforma.

No entanto, para sacar, você precisa de um mínimo de 1000 pontos, que se transformarão em US $ 5 (cerca de £ 3,87). Você pode ser convidado a executar o processo de pronúncias até 5 vezes, o que o levará a esse mínimo, mas não o levará mais longe, o que significa que US $ 5 é o valor máximo que você espera obter dele.

Naturalmente, o Facebook também deixa claro que os clipes gravados para Pronúncias não serão conectados ao seu próprio perfil e não serão compartilhados sem permissão. O programa estará aberto a usuários nos EUA com pelo menos 75 amigos na rede e não estará amplamente disponível imediatamente, portanto, não fique chocado se esse pagamento de US $ 5 não aparecer instantaneamente como uma opção para você.