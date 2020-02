Como o novo aplicativo Hobbi do Facebook tenta copiar o Pinterest

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook lançou silenciosamente um novo aplicativo chamado Hobbi. Destina-se a entusiastas que desejam organizar fotos de seus projetos. Aqui está como isso funciona.

O Facebook não é estranho ao lançamento dos chamados clones de aplicativos e serviços populares, embora eles nem sempre sobrevivam por muito tempo.

O aplicativo copy-cat mais recente que ele desenvolveu, Hobbi, foi lançado recentemente pela equipe de Experimentação de Novos Produtos no Facebook - mas sem nenhum alarde. The Information e TechCrunch avistaram o aplicativo de compartilhamento de fotos, que aparentemente foi projetado para “capturar e organizar seu processo criativo”, seja culinária, fitness ou decoração de casa, ou o que for, de acordo com a descrição do aplicativo .

Esta descrição também observa que Hobbi pode "ajudar a documentar e lembrar as coisas que você gosta de fazer". Se o novo aplicativo do Facebook parece familiar para você, provavelmente é porque sua principal funcionalidade é bastante semelhante ao Pinterest, que existe há mais de uma década.

Como o Pinterest, você pode usar o novo aplicativo Hobbi do Facebook para salvar imagens e classificá-las em coleções ou álbuns específicos. Também parece estar tentando atrair pessoas que gostam de cozinhar, decorar sua casa, exercitar-se ou fazer projetos de bricolage e artes e ofícios. A principal maneira como os dois serviços são diferentes, no entanto, é que o Hobbi ainda não possui compartilhamento social, recomendações ou recursos de pesquisa.

Hobbi foi lançado pela primeira vez na Colômbia, Bélgica, Espanha e Ucrânia, de acordo com a The Information. Agora também está disponível na Apple App Store nos EUA. Se você deseja começar a usar o Hobbi imediatamente, precisará de um iPhone ou iPad executando o iOS 11.0 ou posterior. Parece não ter uma versão para Android no Google Play, embora tenhamos entrado em contato com o Facebook e solicitado mais detalhes de disponibilidade.

A equipe de Experimentação de novos produtos do Facebook foi formada no verão passado, com o objetivo de desenvolver aplicativos experimentais, como o aplicativo de criação de memes chamado Whale , uma rede social chamada Bump e um aplicativo de DJ chamado Aux . O ex-executivo da Vine, Jason Toff, lidera a unidade.