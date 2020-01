O Facebook está pensando melhor em colocar anúncios no WhatsApp?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook parece estar se afastando dos planos de vender anúncios que seriam exibidos no WhatsApp , um serviço de mensagens popular em toda a Europa.

O Wall Street Journal afirmou que a equipe por trás do esforço foi dividida nos últimos meses, e todo o seu trabalho até agora foi efetivamente "excluído do código do WhatsApp". No entanto, o Facebook ainda quer trazer anúncios para o recurso Status do WhatsApp como parte de um objetivo de gerar receita com o aplicativo.

Já sabemos há meses que o WhatsApp, de propriedade do Facebook, seguiria em breve seus colegas de bate-papo e aplicativos sociais ao oferecer anúncios. A empresa confirmou em 2018 que apareceria no recurso Status (que é como o Facebook ou o Instagrams Stories), mas não revelou quando eles iniciariam. Então, em maio passado, o Facebook anunciou silenciosamente os anúncios chegariam até 2020.

Mas parece que o WhatsApp agora permanecerá livre de anúncios. Não há informações sobre quando os planos de integração de anúncios serão retomados. Esperamos um comentário.

O Facebook adquiriu o serviço por US $ 22 bilhões em 2014. Desde então, os co-fundadores do WhatsApp, Jan Koum e Brian Acton, deixaram a empresa. A Acton até criticou o manuseio do aplicativo pelo Facebook, a privacidade do usuário e suas políticas de publicidade direcionadas. Koum e Acton também estavam preocupados com o fato de o Facebook diminuir a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp.

No entanto, o Facebook está avançando, fazendo o que quer com o WhatsApp. Mais recentemente, o CEO Mark Zuckerberg revelou que o Facebook deseja mesclar mensagens do Facebook, WhatsApp e Instagram. Talvez esse sonho esteja interferindo na distribuição de anúncios do WhatsApp? Ou talvez tenha achado difícil manter a criptografia enquanto também exibia anúncios? É muito cedo para dizer.

Para saber mais sobre o WhatsApp, incluindo as principais dicas e truques, consulte nosso guia .