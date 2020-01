A nova atualização do Facebook: como o design totalmente novo se parece e funciona

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Na história do Facebook, houve quatro grandes reformulações. O mais recente, o FB5, também conhecido como The New Facebook, pode ser o mais dramático de todos. É uma mudança total na aparência e no funcionamento do Facebook em computadores e dispositivos móveis.

Não tenha um colapso. Faz muitos anos desde que uma enorme mudança de design chegou ao Facebook, então essas notícias são bem-vindas e muito necessárias, mesmo que sejam estridentes. Para ajudá-lo a navegar pela mudança, estamos detalhando o que esperar.

Na conferência do F8 2019 , os executivos do Facebook anunciaram os planos de redes sociais para promover um grande redesenho chamado The New Facebook. É uma atualização de interface que dará maior ênfase aos Grupos e Eventos - duas das maiores razões pelas quais as pessoas visitam o Facebook diariamente. Posteriormente, isso também significa que o Feed de notícias será apresentado muito menos no The New Facebook.

Tanto o site para desktop quanto o aplicativo móvel receberão automaticamente a atualização, com a esperança de facilitar a navegação no Facebook, além de modernizar sua aparência para a nova década. O Facebook o descreveu como um design mais limpo, com uma aparência mais branca e até uma opção de modo escuro.

O Facebook originalmente prometeu que o redesenho começaria imediatamente a ser lançado para usuários móveis, com os usuários de desktop a seguir posteriormente.

Em janeiro de 2020, a atualização para usuários de desktop está ausente em ação. Mas, de acordo com a CNET , o Facebook finalmente começou a dar a alguns usuários acesso ao novo visual na web. O próprio Facebook confirmou que planeja oferecer a atualização "de forma mais ampla" até a primavera de 2020. Já foi lançada para usuários móveis. Para obtê-lo, verifique se você está executando a versão mais recente do aplicativo móvel do Facebook.

Visualmente, o redesenho do Facebook é realizado nos aplicativos móveis e de desktop. É um Facebook mais limpo, brilhante e contemporâneo. Aqui está uma olhada no CEO Mark Zuckerberg mostrando o design predominantemente branco na conferência F8 2019:

Se você não é um fã de toda a aparência brilhante, ficará feliz em saber que, como os modos escuros se tornaram uma grande tendência no ano passado, o Facebook decidiu oferecer seu próprio modo escuro para os usuários da Web nesta atualização . (Acesse aqui para saber como obter esse modo escuro agora para o Messenger.)

Aqui está um rápido vídeo do Facebook mostrando o visual:

Aqui está uma olhada mais de perto no FB5, incluindo o Dark Mode para web, em breve. pic.twitter.com/Z55iUOdekr - Facebook (@Facebook) 30 de abril de 2019

Talvez a maior mudança no Facebook seja o News Feed. O Facebook está dobrando as comunidades de grupos e as interações privadas e sugeriu que podemos esperar uma grande interrupção na forma como obtemos nosso conteúdo do Facebook no futuro. Flutuou a noção de que amigos e família devem ser o núcleo de nossas vidas sociais. Portanto, os Grupos do Facebook agora serão priorizados e aparecerão mais para você.

Isso não significa que o Feed de notícias esteja morto. De fato, as imagens da imprensa para o The New Facebook ainda mostram um fluxo de atualizações de status.

O Facebook disse que a guia Grupos foi revisada para facilitar a localização de novos grupos nos quais você possa estar interessado. O feed para grupos também exibirá atividades recentes nos grupos dos quais você é membro e pode até substituir o Feed de notícias como feed padrão. Você também verá mais conexões entre grupos e os recursos do Facebook que você mais utiliza, como o Marketplace ou o Facebook Watch.

Também haverá novos recursos para comunidades específicas, como o Chat for Gaming Groups, e melhorias de interação para o Facebook Lives para quem usa o recurso para fins de compra e venda.

Infelizmente, não parece haver uma maneira de forçar a atualização.

Mas uma "pequena porcentagem" de usuários de desktop do Facebook está recebendo um alerta pop-up agora, convidando-os a ajudar a testar o Novo Facebook ".

Se você entrar no site do Facebook a partir do seu navegador e receber este alerta, precisará consentir com a avaliação. O Facebook ativará a atualização da interface e permitirá que você escolha entre um fundo branco com ícones brilhantes ou um modo escuro. O Facebook também oferece a opção de voltar ao antigo design do Facebook a qualquer momento.

Você também poderá fornecer feedback sobre o novo visual.