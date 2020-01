Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Lembra-se do facelift do Facebook que deveríamos receber? Está finalmente sendo lançado para a área de trabalho - com cerca de um ano de atraso.

Em abril passado, na conferência F8 2019 , os executivos do Facebook anunciaram que a empresa planejava lançar um redesign maciço para o Facebook. Tanto o site para desktop quanto o aplicativo móvel estavam programados para receber uma atualização que, com sorte, facilitaria a navegação no Facebook. O Facebook o descreveu como um design muito mais limpo, com uma aparência totalmente branca (há um modo escuro também).

Esse redesenho deve enfatizar principalmente Grupos e Eventos, que se tornaram duas das maiores razões pelas quais as pessoas visitam o Facebook diariamente. Isso significa que o Feed de notícias terá menos destaque, o que provavelmente é uma boa notícia para os usuários em geral. O Facebook disse originalmente que o redesenho móvel deveria começar a ser implementado imediatamente, enquanto a versão para desktop chegaria mais tarde.

No entanto, agora é janeiro de 2020 e a experiência reprojetada da área de trabalho ainda está em falta. Mas, de acordo com a CNET , o Facebook finalmente começou a dar a alguns usuários da web acesso ao novo visual. O Facebook também confirmou que planeja oferecer o redesenho "de forma mais ampla" até a primavera de 2020.

Uma "pequena porcentagem" de usuários agora está recebendo um alerta pop-up, convidando-os a ajudar a testar o que o Facebook chamou de "O Novo Facebook". Se consentirem, o Facebook permitirá que eles escolham entre um fundo branco com ícones brilhantes ou um modo escuro que já está disponível no celular.

Também oferece aos usuários a opção de voltar ao antigo design do Facebook. Eles também podem fornecer feedback para o Facebook.