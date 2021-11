O que é o Facebook Pay, onde está disponível e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook oferece um sistema de pagamentos, chamado Facebook Pay, que permite enviar dinheiro a amigos, comprar mercadorias e até doar.

O Facebook Pay foi projetado para facilitar os pagamentos no Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. O Facebook disse que é parte do "trabalho contínuo para tornar o comércio mais conveniente, acessível e seguro" para seus usuários.

O pagamento do Facebook foi inicialmente disponibilizado para arrecadação de fundos, pagamentos pessoa a pessoa, compras de ingressos, compras no jogo e algumas compras de páginas e empresas no Marketplace do Facebook. Agora ele foi totalmente integrado com Instagram e Messenger, em países com suporte, e o suporte para WhatsApp também está começando a ser implementado.

O serviço, que é diferente dos esforços Calibra e Libra do Facebook, é "construído sobre a infraestrutura financeira e as parcerias existentes", de acordo com o Facebook. Ele está usando Stripe, PayPal e outros processadores para lidar com os pagamentos.

O Facebook Pay foi projetado para ser o mais simples possível, portanto, para começar não requer nenhum aplicativo adicional, você pode usar o Facebook Pay diretamente no aplicativo que deseja usar.

Você pode acessar o Facebook Pay na seção de configurações dos aplicativos Facebook, Messenger e Instagram. Depois de adicionar um método de pagamento, você pode enviar dinheiro facilmente para amigos, fazer uma compra ou doar para uma causa.

Vá para Configurações e, em seguida, Facebook Pay no aplicativo ou site do Facebook. Adicione um método de pagamento.

Toque no ícone do seu perfil no canto inferior direito da tela Pressione o botão mais no canto superior direito (três linhas horizontais) Selecione Pedidos e pagamentos Escolha as configurações de pagamento Adicione um método de pagamento

O Facebook disse que não configurará automaticamente o Facebook Pay nos aplicativos que você usa ativamente, a menos que você opte por fazê-lo.

O Facebook Pay oferece suporte à maioria dos cartões de débito e crédito, bem como ao PayPal, nos países com suporte.

O Facebook Pay está disponível em países da África, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e Caribe, Oriente Médio e América do Norte.

Embora a maioria dos países tenha suporte para o aplicativo do Facebook, o suporte para WhatsApp, Instagram e Messenger está sendo implementado gradualmente.

No Reino Unido, temos acesso no Facebook e no Instagram.

Nos Estados Unidos, há suporte para Facebook e Messenger.

Você pode verificar a disponibilidade regional aqui .

Para obter mais informações, visite pay.facebook.com .