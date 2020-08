Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook lançou uma nova seção, especificamente para encontrar notícias importantes e locais, dentro de seu aplicativo móvel principal. E em breve ele se expandirá para além dos EUA. Chamado de Facebook News, é descrito como um "lugar dedicado às notícias no Facebook " e tem como objetivo principal fornecer aos usuários do Facebook mais controle sobre sua experiência de notícias e as notícias que veem na plataforma.

O Facebook disse que pesquisou editores, jornalistas e mais de 100.000 pessoas no Facebook nos Estados Unidos para saber mais sobre como as pessoas consomem notícias no Facebook. Ele queria ver em quais tópicos eles estavam mais interessados e descobriu que estava "atendendo mal" muitos tópicos que as pessoas mais queriam ver em seus feeds de notícias. Como resultado, surgiu o Facebook News. É assim que funciona.

A partir de 2019, o Facebook começou a testar o News entre algumas centenas de milhares de usuários nos Estados Unidos. Em junho de 2020, ele se tornou disponível para todos os EUA. Em agosto de 2020, o Facebook revelou que iria expandir seu recurso de notícias internacionalmente nos próximos seis meses a um ano.

Ele pode chegar ao Reino Unido, Alemanha, França, Índia e / ou Brasil, disse o Facebook em um blog . O Facebook pagará aos editores de notícias por seu conteúdo.

Facebook News é uma nova guia no aplicativo do Facebook. Ele aparece como um favorito - no menu “mais” de três linhas - no celular. Aqueles que visitam frequentemente o favorito verão as notícias disponíveis como uma guia ou botão no aplicativo do Facebook.

Observação: a guia Notícias da área de trabalho ainda não foi iniciada.

O Facebook disse que queria construir um lugar para os usuários encontrarem mais notícias no Facebook. O Facebook News irá, portanto, apresentar uma ampla gama de conteúdo de notícias em quatro categorias de editores: notícias gerais, temáticas, diversas e locais.

Aqui estão os principais recursos do Facebook News:

Histórias de hoje: são histórias com curadoria de uma equipe de jornalistas.

são histórias com curadoria de uma equipe de jornalistas. Experiência personalizada: você verá as notícias com base no que lê, compartilha e segue no Facebook.

você verá as notícias com base no que lê, compartilha e segue no Facebook. Seções de tópicos: você pode explorar mais notícias em seções de tópicos como negócios, entretenimento, saúde, ciência e tecnologia e esportes.

você pode explorar mais notícias em seções de tópicos como negócios, entretenimento, saúde, ciência e tecnologia e esportes. Suas assinaturas: você pode vincular suas assinaturas de notícias pagas à sua conta do Facebook e acessá-las no aplicativo do Facebook.

você pode vincular suas assinaturas de notícias pagas à sua conta do Facebook e acessá-las no aplicativo do Facebook. Controle: você terá a capacidade de ocultar artigos, tópicos e editores.

O Facebook disse que quer reconhecer os relatórios originais, já que são mais caros de produzir. Portanto, sua equipe de curadoria de jornalistas, que gerencia a seção de Histórias de Hoje do Facebook News, recompensará as histórias originais escolhendo-as primeiro. Além disso, desde o anúncio do Facebook News no outono passado, o Facebook adicionou mais recursos, como alertas de notícias de última hora, resumos de notícias oportunos e notificações direcionadas.

Observação: o Facebook também planeja combinar a experiência de descoberta de notícias locais “Today In” com o Facebook News em 2020.

O Facebook News fornecerá reportagens de mais de 200 editores de notícias gerais, incluindo The Wall Street Journal, USA Today e BuzzFeed. De acordo com o The Verge , está até pagando algumas editoras, oferecendo um novo fluxo de receita no setor. O Facebook disse que os editores que desejam participar precisarão constar do Índice da Página de Notícias , que desenvolveu em "colaboração com a indústria para identificar o conteúdo das notícias".

Os editores precisarão obedecer às Diretrizes do editor do Facebook , que supostamente incluem "uma série de sinais de integridade na determinação da elegibilidade do produto, incluindo informações incorretas - conforme identificado com base em verificadores de fatos terceirizados - violações dos padrões da comunidade (por exemplo, discurso de ódio), clickbait, engajamento isca e outros ". O Facebook prometeu verificar continuamente o status de integridade para garantir que os critérios de elegibilidade sejam atendidos.

Quanto às editoras menores, a rede social disse que começará exibindo reportagens locais originais de publicações locais nas maiores áreas metropolitanas dos EUA, incluindo Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas-Fort Worth, Filadélfia, Houston, Washington DC, Miami, Atlanta e Boston. Nos próximos meses, incluirá notícias locais de mais de 6.000 vilas e cidades dos EUA.

Nós não sabemos.

O Facebook não divulgou a lista completa de publicações que se juntam ao Facebook News, levantando sérias preocupações sobre seu potencial de espalhar notícias falsas. Mas o Facebook disse que usa jornalistas para ajudar a programar o Facebook News, e há um algoritmo subjacente para personalizar o feed de sua história. Os usuários podem reagir, publicar e ocultar artigos, mas não podem comentar. Eles também podem ocultar tópicos e editores.

Confira a postagem do blog de anúncio do Facebook para mais detalhes. Você também pode aprender mais sobre o Facebook News em www.facebook.com/news.

Escrito por Maggie Tillman.