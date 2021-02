  Como deletar uma mensagem enviada no Facebook Messenger

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook Messenger tem um recurso de "cancelar o envio" para todos os usuários. O recurso permite que você exclua mensagens de uma conversa depois de enviá-las - semelhante ao que o WhatsApp também permite que você faça em um determinado período, embora o recurso do WhatsApp ofereça mais tempo.

A ideia é que, se você enviar a mensagem errada para alguém, cometer um erro de digitação ou enviar algo do qual se arrepende, você pode removê-lo no Messenger. Veja como o recurso funciona e como usá-lo.

Em primeiro lugar, você precisa seguir essas etapas 10 minutos após enviar a mensagem que deseja cancelar o envio ou remover, portanto, trabalhe rápido.

Pressione e segure a mensagem que deseja excluir no aplicativo iOS ou Android Toque em Mais na parte inferior Selecione Remover Toque em Cancelar envio ou Remover para você

Se você estiver usando um navegador da web:

Toque nos três pontos à esquerda da mensagem que deseja remover Toque em Remover Toque em Cancelar envio para todos ou Remover para você

Se você selecionar Cancelar envio, o Facebook Messenger irá substituir sua mensagem por um aviso que diz que a mensagem não foi enviada por você e terá um Removido em [timestamp]. A mensagem não enviada é removida da conversa, mas eles ainda podem ser incluídos se a conversa for denunciada e o destinatário ainda poderá ver que você enviou e removeu uma mensagem, bem como denunciá-la, mas não pode o que você enviou.

Se você deseja remover uma mensagem apenas para você, selecione "Remover para você" (outras pessoas ainda verão sua mensagem com esta opção).

O recurso não enviado do Facebook está disponível no aplicativo Facebook Messenger para iOS e Android. Também está disponível no navegador.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Britta O'Boyle.