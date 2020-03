Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook oferece um recurso Watch Party que permite que seus usuários assistam simultaneamente vídeos do Facebook juntos. Seus fluxos são sincronizados para que eles possam comentar e reagir em tempo real. Isso é útil durante a pandemia do COVID-19, quando especialistas recomendam que as pessoas se separem e fiquem em casa o mais rápido possível, pois podem usar o recurso para ainda se sentirem conectadas aos entes queridos.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como o Watch Party funciona.

Você pode criar uma Watch Party a partir do seu Feed de notícias ou linha do tempo, em um grupo, em uma página ou em qualquer vídeo que estiver assistindo (mas precisará ser um administrador ou editor para iniciar uma Watch Watch em uma página) .

Notícias

Para criar uma Watch Watch a partir do seu Feed de notícias ou linha do tempo, clique em Criar postagem. Clique na opção Watch Party. Clique em Adicionar vídeo para procurar um vídeo ou clique em uma categoria. Você também pode clicar em Adicionar à fila ao lado de qualquer vídeo para adicionar à sua Watch Party. Você pode optar por adicionar uma descrição para sua Watch Party e clicar em Postar. Você verá uma mensagem que diz "Sua festa de vigília está prestes a começar". Quando estiver na Watch Party, você poderá adicionar amigos para assistir com você.

Grupos

No seu Feed de notícias, clique em Grupos no menu e selecione seu grupo. Clique em Escrever postagem na parte superior do grupo e clique em Observar o grupo. Clique em Adicionar vídeo para procurar um vídeo adicional a ser adicionado ou clique em uma categoria. Você também pode clicar em Adicionar à fila ao lado de qualquer vídeo para adicionar à sua Watch Party. Para adicionar membros do grupo à sua Watch Watch, digite o nome deles e clique em Convidar Todas as pessoas que você convidar receberão uma notificação de que foram convidadas a participar. Quando alguém entra, você vê a foto do perfil na parte inferior esquerda da tela.

Páginas

No seu Feed de notícias, clique em Páginas no menu esquerdo. Em seguida, selecione sua página onde deseja publicar a Watch Party. Clique em Criar postagem na parte superior da página e clique em Observar o grupo. Clique em Add Video. Você pode procurar um vídeo adicional para adicionar ou clicar em uma categoria. Clique em Adicionar à fila ao lado de todos os vídeos que você deseja adicionar à sua Watch Party. Você pode optar por adicionar uma descrição para sua Watch Party e clicar em Postar. Para adicionar pessoas à sua Watch Watch, digite o nome deles e clique em Convidar. Quando alguém entra, você vê a foto do perfil na parte inferior esquerda da tela.

Vídeos

Em um vídeo que você está assistindo, clique em Compartilhar na parte inferior. Clique em Iniciar uma festa de vigia. Se você deseja adicionar outros vídeos à sua Watch Party, clique em Adicionar vídeo no canto inferior direito. Você pode procurar um vídeo adicional para adicionar ou clicar em categoria. Clique em Adicionar à fila ao lado de todos os vídeos que você deseja adicionar à sua Watch Party. Você pode optar por adicionar uma descrição para sua Watch Party e clicar em Postar. Quando estiver na Watch Party, você poderá adicionar amigos para assistir com você.

Depois que a Watch Watch iniciar, você poderá iniciar um comentário em áudio ao vivo. Você também pode clicar em Adicionar vídeo para adicionar vídeos adicionais à fila. Clique no botão Convidar no canto inferior esquerdo para convidar amigos para a sua Watch Party. Você pode clicar em "Escrever algo ..." para conversar com outras pessoas que estão na Watch Watch. Você pode adicionar emojis, GIFs, fotos ou vídeos aos seus comentários. Para encerrar sua festa de vigia, clique no "..." no canto e clique em Finalizar festa de vigia.

Uma recapitulação será salva na sua linha do tempo como uma postagem. Todos os vídeos assistidos durante a festa e quaisquer comentários feitos serão visíveis.

Se uma Watch Watch estiver acontecendo em um grupo em que você está, ela aparecerá como uma postagem quando você visitar esse grupo.

Depois que você terminar sua Watch Party, uma recapitulação será salva no seu grupo como uma postagem, que mostra todos os vídeos assistidos durante a festa. Os comentários feitos durante a Watch Party original também estarão disponíveis para visualização.

O Facebook disse que o Watch Party é útil para hospedar perguntas e respostas, compartilhando detalhes dos bastidores de um vídeo, trocando dicas e truques, mostrando tutoriais de maquiagem em tempo real, aprendendo coisas novas como uma técnica de treino e convidando convidados especiais para participar do Watch Party. Desde que foi lançado, o Facebook afirma ter visto Watch Parties, grandes e pequenas, gerando milhares de comentários.

Havia até grupos que dedicaram mais de 10 horas a uma única Watch Party ", com diferentes membros entrando e saindo ao longo do dia", disse o Facebook em um post no blog . Essa experiência de visualização compartilhada também pode ser usada para conectar famílias que vivem separadas, fazendo a ponte entre elas quando não podem estar fisicamente juntas. As possibilidades são infinitas.

"Imagine sentar-se para assistir ao vídeo de formatura de um ente querido com sua família quando eles não puderam estar lá pessoalmente, revivendo férias compartilhando vídeos e trocando memórias, ou até mesmo saindo com amigos assistindo vídeos engraçados juntos", acrescentou o Facebook .

Aqui estão alguns exemplos fornecidos pelo Facebook:

O Dogspotting Society Group usou o Watch Party para assistir vídeos de cães juntos.

Big Ballers apresentou um episódio da segunda temporada para que os fãs pudessem se encontrar juntos.

O KARD , um grupo de K-Pop, comemorou seu aniversário com os fãs através de uma Watch Party.

A FIN, um grupo somente para mulheres, organizou festas para os membros discutirem tópicos.

O Facebook anunciou e começou a testar o Watch Party em 2017. Em 2018, o Watch Party ficou disponível em todo o mundo.

Veja outros guias úteis do Facebook para Pocket-lint: