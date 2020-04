O que é o Facebook Gaming e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em 2018, o Facebook lançou um hub dedicado de streaming de jogos e mudou-se para o mundo de streaming de videogames competindo com os gostos do YouTube Gaming e Twitch da Amazon.

Originalmente, os jogos do Facebook começaram a vida como um hub dedicado e independente, conhecido como FB.gg. Esse hub deu aos streamers do Facebook Live - que transmitem principalmente a jogabilidade - uma página de destino para encontrar transmissões e iniciar uma transmissão ao vivo. Em 2019, a empresa tornou o Facebook Gaming acessível por meio de uma guia de fácil acesso no aplicativo principal do Facebook no seu telefone.

Em seguida, a empresa lançou um aplicativo móvel dedicado para tornar o Facebook Gaming ainda mais acessível. Mas o que é o Facebook Gaming? Como isso funciona e você deve se importar? Cobrimos o que você precisa saber para ajudá-lo a descobrir.

Para facilitar a localização e o conteúdo de jogos, o Facebook possui um hub de vídeos no Facebook. Está aninhado no site principal, dentro do aplicativo e acessível no URL curto FB.gg.

Esta seção do Facebook agrega vídeos de jogos ao vivo e pré-gravados na plataforma de mídia social. Lembre-se de que o Facebook oferece a capacidade de transmitir ao vivo por meio da ferramenta Facebook Live , e esse hub é uma extensão disso, mas com foco nas transmissões de jogos.

O hub de streaming de jogos do Facebook está em uma "fase experimental" há um tempo, mas está começando a se expandir rapidamente ultimamente.

Esta seção do Facebook inclui um feed onde os fãs podem explorar conteúdo relevante de jogos; melhorias nas recomendações; inventário de vídeo de jogos expandido em mais idiomas e integração de uma guia Jogos instantâneos na versão móvel do hub de jogos, para que as pessoas possam alternar entre assistir e jogar.

Veja como o Facebook explicou o hub de streaming de jogos:

"As pessoas poderão descobrir vídeos de jogos em nosso novo destino com base nos criadores e jogos que seguem, nas páginas que gostam e nos grupos aos quais pertencem. Também apresentaremos criadores, competições de e-sports e conteúdo de eventos da indústria de jogos no FB.gg. "

No lado esquerdo do hub , há uma barra de navegação persistente, com links para as seguintes seções: Página inicial , Navegar por jogos , Navegar por streamers , exibir clipes e muito mais. Veja como essas seções funcionam.

Esta é a página inicial do hub . Nele, há uma transmissão ao vivo em destaque no topo, seguida por uma categoria para transmissões ao vivo com curadoria e outra categoria que permite encontrar transmissões por jogos, como o Fortnite. E abaixo desses, há uma categoria para serpentinas sugeridas, que você pode seguir individualmente. Outras categorias incluem quem você seguiu, transmissões ao vivo recentes, transmissões assistidas por seus amigos etc.

A seção Procurar todos os jogos no hub leva você a um local para encontrar mais jogos a seguir.

Nesta seção, você pode encontrar streamers específicos e aqueles que já são populares no Facebook Gaming. Você também verá serpentinas "sugeridas" no lado esquerdo, o que permite encontrar serpentinas que já estão ativas.

Aqui os jogadores podem criar torneios e organizar jogos onde os jogadores podem competir entre si em datas específicas.

Como seria de esperar, você também pode acessar mais jogos casuais do Facebook para jogar com seus amigos daqui. Jogos como Palavras com Amigos, Uno, Bubble Shooter e mais, todos aparecem aqui. Você pode procurar jogos ou encontrá-los por categorias.

Vá para FB.gg (ou www.facebook.com/gaming ).

Para seguir as transmissões de uma serpentina específica, vá para a categoria Flâmulas sugeridas em Casa, depois encontre a serpentina que você gosta e clique em seguir. Isso adicionará um link em uma seção a seguir, à esquerda do hub, na qual você pode procurar todos os fluxos disponíveis dessa pessoa.

Para acompanhar as transmissões de um jogo, vá para a categoria Streams por Jogos em Casa, depois encontre o jogo que você gosta e clique no botão Adicionar aos Jogos. Isso adicionará um link na seção Seus jogos, à esquerda do hub. Clique no link para procurar todos os fluxos disponíveis para esse jogo.

Além de assistir a outros jogadores fazendo streaming, você também pode se interessar pelos jogos no Facebook, porque deseja entrar no streaming por conta própria. A boa notícia é que o processo é bastante direto.

O Facebook tem uma página dedicada para ajudá-lo a se inscrever e participar da Comunidade de criadores de jogos do Facebook . Isso mostra o processo de introdução, que inclui:

Inscreva-se para participar da Comunidade de criadores de jogos do Facebook (para obter acesso antecipado a novos recursos) Criando uma página de criador de vídeo de jogos (ou editando-a para incluir "Gaming Video Creator" como uma categoria em informações da página) Configurando o software usando Streamlabs OBS , OBS Studio Classic ou Split Criando uma cena nesse software e acertando todas as configurações Visitando o painel do criador para acessar sua chave de fluxo e preparar o fluxo Indo ao vivo!

Aqui está um vídeo mostrando como fazê-lo (como exemplo) com o Streamlabs OBS:

Também há guias detalhados sobre como ir ao vivo com sua jogabilidade aqui .

Além da diversão dos jogos como hobby, você pode estar interessado em fazer streaming no Facebook para ganhar dinheiro. Como o Twitch, os jogadores têm a chance de monetizar seus fluxos de jogabilidade de várias maneiras. Onde o Twitch tem um esquema de afiliados com subs, bits e mais, o Facebook tem seu Programa de Nível .

Para serem elegíveis para este programa, os streamers precisam atender a certos critérios que incluem:

Ter pelo menos 100 seguidores em sua página

Streaming de conteúdo por pelo menos quatro horas em um período de 14 dias

Transmissão em pelo menos dois dias nesse período de 14 dias

Estar ativo por pelo menos 14 dias

Ter 18 anos ou mais

Depois que esses critérios forem atendidos, você poderá visitar o Painel do criador e se inscrever no programa Level Up.

Vale a pena notar que o programa Level Up não está disponível em todo o mundo; portanto, vale a pena verificar a lista atual de regiões aprovadas antes de começar.

Depois de ter sido aprovado para participar do programa Level Up, você pode gerar receita com seu stream. Os espectadores poderão enviar para você estrelas do Facebook . Para cada estrela enviada, o Facebook pagará US $ 0,01. Para receber o pagamento, você precisa ganhar pelo menos 100 USD ou 10.000 estrelas. E você precisará definir suas configurações de pagamento antes disso também.

Assim como as Estrelas, os espectadores do seu stream também podem enviar presentes virtuais animados com valores Star diferentes. Ainda assim, não comece sua carreira no Facebook, pensando que você será rico em questão de semanas.

Saiba mais sobre tudo isso no Level Up Bootcamp .

Uma das outras atualizações que o Facebook fez ultimamente é a adição do aplicativo Facebook Gaming . Este aplicativo foi projetado para ajudar os entusiastas de jogos a descobrir mais facilmente o conteúdo, se conectar com outros jogadores e jogar jogos casuais também.

O aplicativo é muito parecido com o aplicativo Twitch, pois permite acessar e assistir facilmente vídeos de seus streamers favoritos. De dentro do aplicativo, você também pode comentar sobre os fluxos, bem como interagir com grupos do Facebook e muito mais.

Se você é tão inclinado, também pode começar a transmitir a partir do aplicativo. Isso permite que os jogadores transmitam jogabilidade móvel facilmente com apenas alguns cliques. Pode ser uma transmissão do seu jogo para dispositivos móveis Call of Duty , PUBG mobile ou algo mais casual. A escolha é sua.

Este aplicativo é apenas para Android por enquanto, mas espera-se que também chegue ao iOS em um futuro próximo.