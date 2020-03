O que é o Facebook Marketplace e como você pode usá-lo para comprar e vender?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Facebook assumiu o Etsy e o Ebay há quatro anos com o lançamento do Marketplace, um recurso no aplicativo principal do Facebook que você pode usar para comprar e vender mercadorias.

Vimos que ele funciona muito bem localmente, porque é muito simples ver itens gratuitos e pagos que estão ao redor de onde você mora - e ao redor do que você está interessado.

Anteriormente, as pessoas usavam os Grupos do Facebook para comprar, vender, negociar e negociar. Você pode configurar um grupo do tipo venda de garagem para a sua comunidade, por exemplo, para que as pessoas em sua vizinhança local possam publicar itens que eles têm à venda e procurar itens de outras pessoas. Mas foi um pouco desajeitado.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Facebook Marketplace , incluindo onde encontrá-lo.

Basta tocar no ícone do Marketplace na parte inferior do aplicativo do Facebook.

O Marketplace é aberto com fotos de itens que as pessoas próximas a você listaram para venda. Para encontrar algo específico, você pode inserir uma palavra-chave na pesquisa na parte superior e filtrar seus resultados por local, categoria ou preço. Ao lado do ícone de pesquisa, você verá o ícone de categorias, onde você pode descobrir itens em Domésticos, Eletrônicos e Vestuário, etc. Há também uma ferramenta de localização para ajustar sua região.

Ao encontrar algo que deseja comprar, toque na imagem para ver mais detalhes do vendedor, como descrição do produto, nome e foto do perfil do vendedor e sua localização geral. Você também pode salvar o item para encontrá-lo mais tarde.

Depois de decidir que deseja, envie ao vendedor uma mensagem direta do Marketplace para fazer uma oferta. O Facebook não facilita o pagamento ou a entrega de itens. A idéia é que você e o vendedor podem descobrir os detalhes.

Para postar um item à venda no Marketplace, tire uma foto do item (ou adicione-a no rolo da câmera), digite um nome, descrição e preço do produto, confirme sua localização e selecione uma categoria.

Você pode publicá-lo para que qualquer pessoa que esteja na sua área possa encontrar seu item e enviar uma mensagem se desejar comprá-lo. Lembre-se de que o Facebook não facilita o pagamento ou a entrega de itens.

Para acompanhar todas as suas transações atuais e passadas, visite a seção Seus itens na tela principal do Marketplace. Lá, você pode visualizar não apenas suas transações, mas também itens salvos, produtos que você postou para venda e todas as suas mensagens com pessoas.