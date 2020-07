Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook anunciou recentemente que mais de um bilhão de pessoas estão usando o Messenger todos os meses, então o Pocket-lint está reunindo algumas das coisas mais interessantes que você pode fazer com o aplicativo de mensagens claramente dominado pelo mundo.

No entanto, não abordaremos coisas básicas, como enviar uma mensagem, foto, vídeo, adesivo ou emoji - nem discutiremos como fazer uma chamada de vídeo / voz. Essas são funções que todo mundo sabe usar. Em vez disso, este guia prático, que é para os aplicativos Android e iOS, é sobre dicas e truques ocultos, como como iniciar um jogo de xadrez ou interagir com um bot.

Nos comentários, deixe-nos saber se você conhece outras dicas e truques que valem a pena incluir, pois planejamos atualizar esta peça ao longo do tempo.

iOS e Android

Abra um bate-papo com um amigo e toque no botão Mais (quatro pontos em um quadrado) na barra de ferramentas acima do campo de texto e selecione Localização. Pode ser necessário permitir o acesso à sua localização. A partir daí, envie sua localização atual. Seu amigo receberá imediatamente um mapa mostrando sua localização exata.

iOS

Abra um bate-papo com um amigo, toque no nome dele na parte superior do bate-papo e selecione Apelidos. Você pode tocar novamente no nome do seu amigo para começar a definir um apelido. O amigo verá seu novo apelido na caixa de bate-papo.

Android

Abra um bate-papo com um amigo, toque no botão "i" na parte superior do bate-papo e selecione Apelidos. Você pode tocar no nome do seu amigo para começar a definir um apelido. O amigo verá seu novo apelido na caixa de bate-papo.

iOS

Abra um bate-papo em grupo, toque nos nomes na parte superior do bate-papo e selecione os nomes na parte superior. Você pode alterar o nome do bate-papo em grupo para o que quiser. Todos os seus amigos no chat verão o novo nome.

Android

Abra um bate-papo em grupo, toque no botão "i" na parte superior do bate-papo e selecione os nomes na parte superior. Você pode alterar o nome do bate-papo em grupo para o que quiser. Todos os seus amigos no chat verão o novo nome.

iOS

Abra um bate-papo em grupo, toque nos nomes na parte superior do bate-papo e selecione os nomes na parte superior novamente. Você pode alterar a foto do bate-papo em grupo tirando uma nova foto ou adicionando uma foto do rolo da câmera. Todos os seus amigos no bate-papo verão a nova foto.

Android

Abra um bate-papo em grupo, toque no botão "i" na parte superior do bate-papo e selecione o botão Configurações extras (três pontos verticais) na parte superior. Você pode alterar a foto do bate-papo em grupo para o que quiser. Todos os seus amigos no bate-papo verão a nova foto.

iOS

Abra um bate-papo com um amigo ou grupo, toque no nome na parte superior do bate-papo e você verá uma lista de opções que permitem fazer coisas como silenciar notificações por um período definido, adicionar um apelido, selecionar um cor ou emoji para a conversa e adicione mais pessoas. Toque nas opções de apelido, cor ou emoji para personalizar a aparência e o tema do bate-papo.

Android

Abra um bate-papo com um amigo ou grupo, toque no botão "i" na parte superior do bate-papo e você verá uma lista de opções como notificações sem som por um período determinado, adicionar um apelido, selecionar uma cor ou emoji para a conversa e adicione mais pessoas. Toque nas opções de apelido, cor ou emoji para personalizar a aparência e o tema do bate-papo.

iOS e Android

Às vezes, é mais fácil dizer algo do que digitar. Para enviar uma mensagem de voz, basta tocar e segurar o microfone à esquerda do campo de texto no seu bate-papo. Depois de iniciar uma mensagem, ela será enviada quando você parar de segurar o microfone, mas você poderá arrastá-lo para excluí-lo. De qualquer forma, diga o que você tem preguiça de digitar e levante o dedo para enviar automaticamente para o bate-papo.

iOS e Android

Abra um bate-papo com um amigo, encontre e envie um emoji de basquete no teclado. A partir daí, pressione e segure o emoji para abrir uma nova tela onde você pode disparar aros. Seu amigo receberá uma mensagem pedindo para jogar.

iOS e Android

Abra um bate-papo com um amigo e pressione o botão de curtir na barra de ferramentas acima do campo de texto. Se você tocar nesse botão, enviará um rápido polegar para seu amigo, mas se o pressionar antes de liberá-lo, aumentará o polegar para cima e poderá enviá-lo. Isso funciona com qualquer emoji que você selecionou para o bate-papo.

iOS

Vá para o menu inicial do Messenger que exibe todos os seus bate-papos e clique na sua foto exibida na parte superior esquerda acima da barra de pesquisa. Role para baixo para selecionar emoji entre as opções. Lá, você poderá escolher entre diferentes opções, além do polegar amarelo padrão para cima.

Android

Vá para o menu inicial do Messenger que exibe todos os seus chats e clique na sua foto exibida no canto superior esquerdo acima da barra de pesquisa. Role para baixo para selecionar Fotos e mídia. Lá, você poderá selecionar emoji entre as opções oferecidas, além do polegar amarelo padrão para cima.

iOS e Android

Abra um bate-papo e selecione o botão Mais (quatro pontos) na barra de ferramentas à esquerda do campo de texto. Isso abrirá duas linhas, com a linha inferior contendo aplicativos que você pode abrir para compartilhar facilmente com a pessoa em seu bate-papo. Por exemplo, você pode compartilhar facilmente músicas no Apple Music, notícias do Wall Street Journal e seus pins favoritos do Pinterest, além de muito mais.

iOS e Android

Abra um bate-papo com um amigo, toque no botão Mais (quatro pontos) na barra de ferramentas à esquerda do campo de texto e selecione Pagamentos. Você pode alternar entre pagamento ou solicitação para enviar dinheiro ou pedir dinheiro, respectivamente. Basta digitar a quantia, adicionar uma nota e clicar em Avançar / Solicitar para enviar. Você também pode deslizar para a esquerda nesta área para alterar o tema (para, como um tema de Natal, por exemplo).

Você precisará ter uma configuração de cartão de pagamento. Abra o Messenger, toque no botão Eu / perfil na barra de menus e selecione Pagamentos. Você verá opções para adicionar um novo cartão de débito. Você também verá seu histórico de transações, com a capacidade de cancelar solicitações enviadas.

iOS ou Android

Abra um bate-papo e toque no botão Mais (quatro pontos) na barra de ferramentas à esquerda do campo de texto. Lá, você deve ver uma opção de jogos com um ícone de controlador. Clique nele e poderá selecionar na longa lista de jogos disponíveis. A pessoa com quem você está conversando receberá automaticamente uma notificação para se juntar a você, ou você pode continuar jogando sozinho.

iOS

Se você já esteve em um bate-papo em grupo ativo, foi inundado com notificações para cada mensagem recebida. Corrija o problema silenciando todo o bate-papo em grupo (você também pode fazer isso para amigos individuais). Basta abrir um bate-papo com um amigo ou grupo, toque no nome na parte superior do bate-papo e clique no botão mudo localizado à esquerda. Você pode escolher opções de silenciamento como 15 minutos, uma hora, oito horas, 24 horas ou até ativar as notificações novamente.

Você também pode ajustar as configurações de som e vibração. Abra o Messenger, toque no botão Eu / perfil na barra de menus e selecione Notificações. Você verá a opção Notificações no Messenger. Toque nele e, nessa área, você pode ativar / desativar sons e vibrações.

Android

Abra uma conversa com um amigo ou grupo, toque no botão "i" na parte superior da conversa e selecione Notificações. Você pode escolher opções de silenciamento como 15 minutos, uma hora, oito horas, 24 horas ou até ativar as notificações novamente.

Você também pode ajustar as configurações de som e vibração. Abra o Messenger e toque no botão Eu / perfil na barra de menus e selecione Notificações e sons. Você verá opções para ajustar suas preferências de som e vibração.

iOS

Para impedir que as notificações apareçam na tela de bloqueio, abra o Messenger, toque no botão Eu / perfil na barra de menus e selecione Notificações. Você verá uma opção Mostrar visualizações que permite mostrar ou ocultar visualizações de mensagens em alertas e banners.

Android

Abra o Messenger e toque no botão Eu / perfil na barra de menus e selecione Notificações e sons. Você verá uma opção Pré-visualizações de notificações que permite mostrar ou ocultar as visualizações de mensagens.

iOS

Abra um bate-papo com um amigo, toque no botão Câmera na barra de ferramentas à esquerda do campo de texto e passe pelas fotos no rolo da câmera. Escolha uma foto, pressione e segure nela e toque em Editar. Você verá opções na parte inferior da visualização da foto que permitem adicionar texto ou rabiscos.

Android

Abra um bate-papo com um amigo, toque no botão Galeria na barra de ferramentas à esquerda do campo de texto e deslize pelas fotos no rolo da câmera. Escolha uma foto e clique no botão editar. Você verá opções na visualização de fotos que permitem adicionar texto ou rabiscos no canto superior direito.

iOS e Android

Abra um bate-papo e selecione a opção mais (quatro pontos) à esquerda do campo de texto. Lá você verá duas linhas de opções, com o lembrete marcado por um sino na linha superior. Clique nele e você pode selecionar um nome, hora e local para o lembrete. Qualquer pessoa no bate-papo com você verá o lembrete.

iOS

Se você estiver procurando por uma mensagem específica em um bate-papo, poderá procurá-la.

Comece clicando no nome da pessoa ou grupo com o qual você está conversando na parte superior da tela. Em seguida, selecione "Pesquisar na conversa" no menu que abrir e um campo de texto será aberto. Então, digamos que, se você está procurando o login da Netflix que sabe que já recebeu em um bate-papo antigo, tente digitar "Netflix" no campo de pesquisa e clique em pesquisar. Você verá qualquer menção a isso no histórico desse bate-papo específico.

Android

Clique no ícone "i" no canto superior esquerdo de um bate-papo. Em seguida, selecione "Pesquisar na conversa" no menu e um campo de texto será aberto. Digite o que deseja pesquisar no campo de pesquisa, clique em pesquisar e você verá qualquer menção a isso no histórico desse bate-papo específico.

iOS e Android

Vá para o menu inicial do Messenger que exibe todos os seus bate-papos e clique na sua foto exibida na parte superior esquerda acima da barra de pesquisa. Isso abrirá um menu - com a primeira opção para ativar ou desativar o modo escuro em todos os seus bate-papos.

iOS

Vá para o menu inicial do Messenger que exibe todos os seus bate-papos e clique na sua foto exibida na parte superior esquerda acima da barra de pesquisa. Role para baixo para selecionar Dados e armazenamento. Lá, você pode alternar se deseja que as fotos tiradas no aplicativo sejam salvas no seu dispositivo.

Vá para o menu inicial do Messenger, que exibe todos os seus bate-papos e clique na sua foto acima da barra de pesquisa. Role para baixo para selecionar Fotos e mídia. Lá, você deseja ativar Salvar na captura para salvar automaticamente as fotos tiradas no aplicativo na sua galeria.

Android

Atualmente, este só funciona no Android. Abra uma foto no messenger clicando no botão da galeria para abrir o rolo da câmera e clique no botão editar. Uma lista de opções será aberta no lado superior direito da tela. Selecione o ícone mágico em forma de varinha na parte inferior da tela e você pode selecionar qualquer um dos filtros do Snapchat disponíveis.

Android

Este é apenas para Android, novamente. Se houver uma conversa do Messenger que você deseja acessar rapidamente, poderá criar um atalho de acesso rápido na tela inicial. Pressione e segure em qualquer conversa na guia Início para exibir um menu pop-up, onde você encontrará a opção Criar atalho. Selecione isso para criar um atalho na tela inicial do seu telefone. Isso torna a conversa do Messenger apenas a um toque de distância.

iOS e Android

Se você for para a tela principal do Messenger no seu dispositivo iPhone ou Android, poderá acessar o menu Descobrir clicando no ícone de bússola na parte inferior direita da tela. Lá, você poderá escolher os chatbots que irão interagir com você. Confira o guia passo a passo do Pocket-lint para saber mais sobre os bots do Messenger, incluindo o que são e como você pode encontrá-los.

Área de Trabalho

Se você trabalha na frente do computador a maior parte do dia, pode usar o Messenger sem acessar a página inicial do Facebook. Basta ir ao Messenger.com . Infelizmente, este aplicativo da Web não inclui todas as funcionalidades do aplicativo para dispositivos móveis.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Adrian Willings.