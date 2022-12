Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Epic Games lançou um aplicativo móvel divertido para criadores chamado RealityScan. Disponível para usuários de iPhone e iPad, o aplicativo gratuito, que anteriormente estava disponível em um beta fechado, permite que você escaneie objetos e coisas do mundo com seu telefone e depois transforme-os em modelos 3D de alta definição.

Tenha em mente que a Epic Games comprou a Capturing Reality, uma empresa de software de fotogrametria. Como o software de desktop da empresa, RealityScan combina imagens 2D para fazer ativos 3D para os criadores usarem em design gráfico, jogos, trabalhos cinematográficos e muito mais. Imagine ser capaz de ir a qualquer lugar e capturar algo com seu telefone que depois você pode manipular e carregar em um projeto de seu próprio uso.

O vídeo abaixo mostra um exemplo de como você poderia usar o aplicativo RealityScan:





Para usar o aplicativo, você precisa de uma conta Epic Games, e precisa tirar pelo menos 20 fotos de um objeto de todos os lados. Ao mover seu telefone, você verá um mapa em tempo real que lhe mostra áreas bem fotografadas com pontos verdes. Qualquer coisa em amarelo e vermelho poderia usar mais imagens. Você pode alternar entre o mapa e um renderizador colorido. O aplicativo carrega e alinha as imagens na nuvem para que você possa visualizar tudo na visualização da câmera.





Mais tarde, você pode recortar, para que você possa capturar uma coisa específica e não tudo ao seu redor. Superfícies reflexivas ou molhadas podem não funcionar, e você obtém melhores resultados com objetos maiores. Uma vez terminado, você pode exportá-lo para a plataforma 3D da Epic Sketchfab para uso em projetos 3D, VR, e AR.

O RealityScan está disponível gratuitamente para usuários de iOS e iPadOS na App Store. Epic disse que uma versão do Android chegará mais tarde no final do ano.

Escrito por Maggie Tillman.