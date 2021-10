Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O EE Pocket-lint Awards homenageia os melhores dispositivos em 20 categorias principais, com cada categoria oferecendo seis indicações. Todos os indicados são produtos, dispositivos ou serviços que foram usados na íntegra ou revisados na íntegra pela equipe do Pocket-lint nos últimos 12 meses.

A categoria Best Streaming Service examina os melhores serviços de streaming de entretenimento, o conteúdo que eles oferecem e as interfaces que oferecem.

As nomeações para a lista de melhores serviços de transmissão de TV de 2021 são:

Você pode clicar em cada um dos produtos acima para ler nossos recursos em cada indicação, o que lhe dará uma ideia de por que eles foram indicados.

Melhor VPN 2021: As 10 melhores ofertas VPN nos EUA e no Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 29 Outubro 2021

A votação no 18º EE Pocket-lint Awards anual está aberta, então você pode nos dizer qual dos grandes serviços de streaming acima você acha que deveria ganhar o prêmio de Melhor Serviço de Streaming deste ano e nos dar seu veredicto sobre todos, ou alguns , da outra tecnologia nas 19 categorias.

Para votar no seu favorito, acesse nossa página de votação do Best TV Streaming Service 2021 e pontue os produtos que você acha que deveriam ganhar, digite seu endereço de e-mail e clique no botão enviar.

Os vencedores serão anunciados em um evento de vídeo, revelado na terça-feira, 9 de novembro de 2021, às 15:00 (GMT). Você pode sintonizar para assistir aqui ou ver em nosso canal no YouTube. A votação termina às 23:59 (GMT) de 1 de novembro de 2021.

Agora, por que não verificar as nomeações em outras categorias para dar sua opinião:

Em movimento

Melhor carro

Melhor telefone carro-chefe

Melhor laptop

Melhor telefone (£ 250- £ 500)

Melhor Tablet / 2 em 1

Em casa

Melhor Soundbar

Melhor Palestrante

Melhor TV (em associação com Disney +)

Melhor dispositivo doméstico inteligente

Entretenimento

Melhor jogo

Melhor Dispositivo de Streaming

Melhor serviço de streaming de música

Melhor dispositivo de jogos / VR

Melhor laptop para jogos

Fitness e estilo de vida

Melhor camera

Melhores fones de ouvido

Os melhores fones de ouvido

Best Fitness Tracker (em associação com The Gear Loop)

Melhor Smartwatch