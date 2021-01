Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima série da BBC, The Green Planet, terá um aplicativo AR associado, desenvolvido em parceria com Kew Gardens e EE.

A série - agora prevista para 2022 - é produzida pela renomada Unidade de História Natural da BBC e, é claro, é narrada por Sir David Attenborough. É o planeta Terra da perspectiva das plantas.

The Beeb diz que The Green Planet será "o primeiro retrato envolvente de um mundo invisível e interconectado, cheio de novos comportamentos notáveis, histórias emocionais e heróis surpreendentes no mundo das plantas".

A experiência AR usará vídeo holográfico para explorar o mundo a partir da perspectiva fascinante das plantas e permitirá que os usuários descubram mais sobre a interconectividade da vida na Terra, de acordo com o consórcio por trás do aplicativo.

EE está definido para usar o aplicativo para mostrar algo chamado Mobile Edge Computing e como ele pode funcionar em sua rede 5G. Isso significa que grandes grupos de pessoas serão capazes de acessar a experiência por meio de vídeo holográfico de alta resolução ao mesmo tempo em locais específicos - e o Kew Royal Botanic Gardens está envolvido nisso como um local nomeado que estará em ação. Presumivelmente, outros o seguirão.

O aplicativo aparentemente incluirá imagens botânicas digitais cientificamente precisas. As pessoas poderão usar seus telefones e dispositivos para nutrir plantas raras e exóticas, observar seus comportamentos e assistir em segundos enquanto crescem em cenários urbanos enquanto veem os animais que vivem entre eles.

A lista completa de organizações envolvidas são BBC Studios, Kew Royal Botanic Gardens, Talesmith, Dimension Studios e Factory 42. O projeto também é apoiado pelo Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte.

Escrito por Dan Grabham.