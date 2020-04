O aplicativo Dolby On chega ao Android, o aplicativo iOS adiciona o Twitch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Dolby anunciou que seu aplicativo Dolby On estreou no Android. O aplicativo já está disponível no iOS, embora haja um novo recurso - a versão iOS está estreando a integração do Twitch para que você possa transmitir ao vivo com áudio aprimorado por Dolby.

O Dolby On foi projetado para oferecer melhor qualidade de som às gravações de música e vídeo, para que os criadores de conteúdo não precisem comprometer a qualidade do som apenas porque estão gravando fora de um local ideal de estúdio.

Dolby sugere que você frequentemente precise escolher entre gravar rapidamente ou gravar bem.

Você pode ouvir uma demonstração do aplicativo em ação aqui - ouvirá como são os vídeos usando o aplicativo de câmera padrão em um telefone e a gravação com o processamento Dolby ativado.

"Os músicos estão adotando o streaming para conectar-se aos fãs em todo o mundo, e Dolby quer garantir que cada fluxo tenha uma qualidade de som incrível", diz Philip Nicol, diretor da Dolby. "Ao adicionar o Twitch à nossa lista de opções de transmissão ao vivo do Dolby On, nosso aplicativo gratuito, qualquer artista pode parecer ótimo - mesmo sem um estúdio em casa ou um microfone caro".

A Dolby recentemente aprimorou seu trabalho com smartphones com o HDR móvel Dolby Vision e o Dolby Atmos .