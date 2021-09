Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Hulu anunciou hoje um aumento de US $ 1 no preço dos dois planos de vídeo sob demanda (VOD) da empresa: Hulu (suportado por anúncios), anteriormente US $ 5,99 por mês e Hulu (sem anúncios), que antes de hoje custava US $ 11,99 por mês. O novo preço, US $ 6,99 e US $ 12,99 por mês, traz o plano sem anúncios para apenas um dólar a menos do que o pacote de três vias altamente promovido da Disney, que oferece Hulu (suportado por anúncios) com Disney + e ESPN + por apenas US $ 13,99 por mês no total.

O CEO da Disney, Bob Iger, explicou em uma teleconferência no mês passado para os investidores que a empresa espera converter o maior número possível de assinantes para o pacote Disney, em vez de mantê-los com uma assinatura individual, dizendo que "as taxas de rotatividade do pacote são iguais inferior "em comparação com uma assinatura única.

Os planos de TV ao vivo do Hulu permanecem os mesmos em US $ 64,99 por mês com anúncios ou US $ 70,99 por mês sem, talvez outro estratagema deliberado para fazer com que mais usuários troquem seu serviço atual por um pacote mais robusto e caro.

Os aumentos de preços entrarão em vigor um mês a partir de hoje, a partir de 8 de outubro de 2021.

Em última análise, esses aumentos de preço não são novidades da Disney. Nos últimos meses, a Disney aumentou o custo de seu próprio serviço Disney + de $ 6,99 por mês para $ 7,99 por mês, e ESPN + de $ 5,99 por mês para $ 6,99 por mês.