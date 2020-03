Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A O2 assinou um contrato exclusivo com a Disney para ser a única operadora móvel a oferecer associação gratuita ao Disney + aos clientes.

Todos os clientes novos e atualizados que pagam mensalmente O2 receberão gratuitamente o Disney + por seis meses, para serem transmitidos por qualquer plataforma suportada - e não apenas telefones e tablets.

Os clientes existentes ainda não prontos para atualizar podem efetivamente obter o Disney + por um acordo de preço reduzido de 3,99 libras por mês, com 2 libras esterlinas da taxa mensal de 5,99 libras reembolsadas à sua conta mensal paga de O2 .

Você pode descobrir mais sobre a oferta na página dedicada da O2 aqui . As inscrições estarão disponíveis no lançamento do Disney + no Reino Unido, em 24 de março.

"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Disney para trazer esses programas e filmes incríveis para nossos clientes", disse o CEO da O2, Mark Evans.

Vale ressaltar que, embora a oferta seja exclusiva e a O2 seja o parceiro de rede móvel da Disney para o serviço, você ainda poderá assistir à programação Disney + em vários dispositivos, independentemente do seu provedor.

A casa de The Mandalorian, clássicos da Disney, Star Wars em 4K HDR e muito mais estará disponível em iOS, Android, TVs inteligentes, decodificadores, consoles de jogos e outros dispositivos conectados.

Tudo começa no dia 24 de março no Reino Unido e na Europa Central. Você pode descobrir mais sobre isso em nosso guia detalhado aqui: Tudo o que você precisa saber sobre o Disney + .