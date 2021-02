Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os usuários do Android irão em breve desfrutar dos mesmos recursos de Matchday Experience no aplicativo BT Sport que foi lançado para clientes EE no iOS em setembro passado .

A partir de amanhã, não só o conjunto de recursos estará disponível para os telespectadores em outras redes móveis, como a versão Android do aplicativo BT Sport também os ganhará. Eles incluem Assistir Juntos, recursos de realidade aumentada por meio do Modo Gerente, Experiência do Estádio e Dia de Jogo ao Vivo, além de visualizações de câmera de 360 graus.

O serviço Assistir junto permite que os fãs assistam a uma transmissão do BT Sport, como um jogo da Premier League ou da Champions League ao vivo, com até três amigos. O aplicativo oferece uma experiência de tela dividida, com a partida em uma caixa e vídeo ao vivo de amigos nas outras.

Qualquer cliente BT Sport pode criar ou convidar outras pessoas para uma sala Assistir Juntos.

O Modo Gerente adiciona gráficos em tempo real à ação do campo, incluindo estatísticas do jogador, nomes e um minimapa. O Stadium Experience oferece aos fãs um tour de RA nos bastidores. E, Matchday Live apresenta escalações de equipes, formações e muito mais, também através do AR.

Os dois últimos recursos serão lançados em dispositivos Android no "devido tempo".

Os recursos do Matchday Experience estarão disponíveis no aplicativo BT Sport para clientes a partir de amanhã, 2 de fevereiro, começando com o jogo Manchester United x Southampton. Estará disponível em determinados jogos ao vivo no meio da semana e nos jogos da hora do almoço de sábado do BT Sport daqui em diante.

Escrito por Rik Henderson.