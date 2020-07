BritBox está se expandindo para mais 25 países

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BritBox foi lançada nos EUA e no Canadá, antes de chegar à sua terra natal no Reino Unido, alguns anos depois, e em algum nível que parecia um pouco o fim do caminho para sua expansão.

O oposto parece ser verdade, no entanto, como a BBC e a ITV anunciaram em conjunto que o sucesso do serviço de streaming fará com que ele se expanda para uma série de novos países em breve, até um total de 25 novos locais.

Curiosamente, porém, o serviço continua bastante restrito, sobre quais países em particular serão adicionados à lista, ao invés de simplesmente dizer que a expansão incluiria áreas na "Europa, Ásia, Oriente Médio, América do Sul e África".

Isso cobre muito terreno, mas teremos que esperar para ver exatamente onde ele pousa. Independentemente disso, isso parece um voto de confiança bastante decente dos superiores da BBC e da ITV, juntamente com o comissionamento original com o qual a BritBox está avançando (embora com alguns atrasos assumidos devido à dificuldade de filmar no momento).

Porém, com o limiar de um milhão de assinantes nos EUA e no Canadá, o serviço claramente gosta de suas chances, e, como dissemos desde o início, ele tem a clara vantagem de uma USP na forma de sua versão britânica. foco.

Escrito por Max Freeman-Mills.