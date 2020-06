O assistente de voz Beeb da BBC entra em testes beta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há um ano, a BBC anunciou que estava trabalhando em seu próprio assistente de voz, "Beeb", para oferecer interação vocal inteligente e intuitiva em seus diversos serviços. Agora está pronto para os membros do público experimentarem a versão beta.

Os membros do Windows Insider Program serão os primeiros a testar a versão beta, graças a uma colaboração com a Microsoft e seus serviços de IA do Azure.

Isso significa que apenas usuários de PC podem usar o Beeb por enquanto, embora qualquer pessoa com um computador compatível e um soft da Microsoft possa se inscrever.

Uma vez que o Windows Insider, você só precisa baixar o aplicativo beta aqui e fazer login usando uma conta válida da BBC.

O Beeb foi projetado para permitir pesquisas específicas e controle de voz em diferentes serviços da BBC, incluindo iPlayer, Sounds, Notícias e Esportes.

Pode ser usado para encontrar e tocar rádio ao vivo e sob demanda, mixagens de música e podcasts, ou simplesmente solicitar atualizações de notícias e do tempo. Também possui curadoria de conteúdo da corporação, como piadas criadas por algumas das equipes de redação de comédia da emissora ou fatos de QI lidos em voz alta pelo apresentador Sandi Toksvig.

Eventualmente, espera-se que o Beeb esteja disponível em vários dispositivos domésticos inteligentes, como os alto-falantes Amazon Echo e Google Home.

"Ele está sendo desenvolvido para funcionar em qualquer dispositivo assistido por voz (alto-falante inteligente, celular, TV ou qualquer outra coisa). Por isso, gostaríamos de disponibilizá-lo o mais amplamente possível. No entanto, precisaríamos dos fabricantes de dispositivos para permitir que as pessoas tenham acesso a ele ", explicou o chefe de desenvolvimento de serviços da BBC, Jeremy Walker, em um blog em agosto de 2019.

Por enquanto, você pode ser um dos primeiros a experimentar e ajudar a moldar seu desenvolvimento.