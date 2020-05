BBC Soa para transportar podcasts britânicos de terceiros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BBC deve expandir seu aplicativo de streaming de áudio BBC Sounds para incluir podcasts de terceiros por criadores britânicos.

O serviço teve um crescimento significativo nos últimos tempos, principalmente durante o confinamento, com 3,6 milhões de ouvintes acessando suas estações de rádio ao vivo e podcasts caseiros apenas na primeira semana.

Agora a empresa quer capitalizar com o aumento da popularidade adicionando mais conteúdo, não necessariamente produzido na própria BBC .

"Precisamos acelerar o crescimento da BBC Sounds para atender aos novos hábitos de audição do público, tanto na música quanto no discurso", afirmou o documento em seu Plano Anual 2020/21 .

"Nos próximos dois anos, evoluiremos a experiência do usuário no Sounds para tornar mais fácil o uso e mais relevante pessoalmente para cada usuário, inovar em torno de novos formatos de escuta no Sounds, desenvolver novos conteúdos interessantes e, em uma nova etapa significativa, incorporar a descoberta de o melhor conteúdo de terceiros.

"A BBC não é o único produtor de ótimos materiais de podcast. Inicialmente, abriremos o Sounds para abrigar podcasts que não sejam da BBC, ajudando o público familiarizado com o podcasting e os novos a descobrir os melhores e conteúdo mais relevante disponível e fornecendo uma forte rota para o mercado do Reino Unido que possa mostrar o talento britânico ".

Isso ocorreu depois que o Spotify deu um grande passo em seu plano de dominar o mercado global de podcast. A empresa pagou US $ 100 milhões para obter os direitos de hospedagem exclusivos do The Joe Rogan Experience, um dos podcasts mais ouvidos no mundo.

Em breve, estará disponível apenas no Spotify e não mais em plataformas, como Apple Podcasts.