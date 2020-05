Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BBC divulgou algumas imagens incríveis de aparelhos de seus programas de TV, passados e presentes, para usar como Zoom , Microsoft Teams e outros aplicativos de videochamada.

Você pode ter uma reunião na sala de controle da TARDIS, por exemplo, ou na pista de dança Strictly Come Dancing. E as pessoas que se lembram dos dias felizes da TV infantil dos anos 80 vão adorar conversar com o chefe enquanto estão sentadas no estúdio Multi-Colored Swap Shop.

Outros que amamos particularmente incluem o bar do hotel Fawlty Towers, a cozinha imunda dos Jovens, o estúdio Top of the Pops de 1990 e o deck do Liberator de Seven, de Blake.

Você também pode sentar-se em uma sala de aula em Grange Hill ou Tweenies ou conversar sobre futebol em um jogo da Partida do dia.

Para obter as imagens definidas, basta acessar a página "conjuntos vazios" da BBC Archive , onde são apresentadas em coleções.

Você também pode encontrar uma carga completa de fundos adicionais do Zoom aqui e fundos do Microsoft Teams aqui .

O último também explica como usar fundos em equipes, enquanto você pode descobrir como usar fundos virtuais no Zoom aqui .

Se você é ainda mais aventureiro, pode até se transformar em uma batata . Isso certamente diminuirá bem na apresentação dos resultados financeiros do final do ano.