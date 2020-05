Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A BBC adicionou uma nova seção gratuita de seu aplicativo Cbeebies Go Explore para dispositivos Android, iOS e Amazon Fire, que ajuda as crianças em idade pré-escolar a relaxar e desestressar.

O Your Mindful Garden possui diferentes atividades voltadas para três princípios da atenção plena: foco, criatividade e calma. É narrado por Stephen Fry e premia crianças com prêmios no aplicativo quando concluem as tarefas diárias.

Inicialmente, plantam uma árvore da atenção plena, regam-na e, uma vez cultivada, estão prontas para serem decoradas com itens conquistados após o término dos exercícios.

As atividades de foco incluem um jogo suave de esconde-esconde com insetos, ou pegar escamas coloridas com um peixe.

As atividades criativas pedem às crianças que se lembrem de lembranças felizes para acrescentar às pétalas de uma flor ou coloquem padrões em um jardim zen.

Finalmente, os exercícios de cada dia terminam com uma atividade calma, incluindo exercícios de alongamento com um macaco ou padrões de respiração com sapos.

O Pocket-lint viu o novo segmento de aplicativos em ação e pode ver o quão útil poderia ser para pais com filhos pequenos, especialmente neste momento de bloqueio.

"Dar às crianças as ferramentas necessárias para ajudá-los a se preparar para a escola e além está no coração do Go Explore, e Your Mindful Garden é uma maneira muito divertida para as crianças descobrirem a atenção plena desde cedo", disse Rachel, editora executiva da BBC Children, Rachel. Bardill.

Narrador Fry acrescentou: "Foi um prazer envolver-me com uma idéia simples, mas bem projetada como essa. Espero e acredito que muitas crianças achem o jogo divertido, envolvente e útil em suas jornadas pela vida".

O aplicativo Go Explore já está disponível na App Store da Apple , Google Play e Appstore da Amazon . Se você já possui o aplicativo, verifique se a atualização mais recente foi baixada.