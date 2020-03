BBC iPlayer for Kids: o que você precisa saber sobre a versão segura do iPlayer for children

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há uma nova versão voltada para crianças do BBC iPlayer que está sendo lançada nas TVs conectadas. Ele reúne o melhor do CBBC e CBeebies e seu lançamento foi claramente programado para coincidir com o fato de as crianças estarem em casa longe da escola por causa do surto de coronavírus, que colocou a BBC quase em pé de guerra .

"Manter as crianças informadas, educadas e entretidas em casa durante esses tempos sem precedentes será ainda mais importante do que nunca", diz Alice Webb, diretora da BBC Childrens and Education.

"Crianças e pais podem ter certeza de que a BBC será a favor deles durante estes tempos difíceis."

O serviço foi projetado para ser um local seguro, onde as crianças só podem assistir a conteúdos adequados a partir dos canais CBBC e Cbeebies. Ele tem um design distinto, brilhante e arrojado, muito mais claro que a existência sombria do habitual iPlayer da BBC.

Ao escolher quem está assistindo o iPlayer na sua TV inteligente, agora existe um botão "infantil" em forma de monstro.

As crianças podem encontrar algo para assistir com mais facilidade, graças a categorias mais "amigas da criança" do que as do iPlayer. Para que eles possam pesquisar tendências, drama, engraçados e desenhos animados. Eles também podem obter acesso direto aos canais CBeebies e CBBC.

Dan Taylor-Watt, diretor de produto da BBC iPlayer e da BBC Sounds diz que "com o tempo, essa experiência ficará ainda melhor, com recomendações cada vez mais personalizadas para eles - garantindo que eles tenham a melhor experiência possível para as crianças".

Todo o material para crianças do BBC iPlayer. Isso não quer dizer que você não poderá ver coisas de canais fora da CBBC e da Cbeebies, já que incluirá "o melhor de outros programas e marcas da BBC"

A BBC diz que há um "tesouro de assistir - de shows de sucesso como Hey Duggee e Bing a clássicos de David Walliams como The Boy in the Dress, Gangsta Granny e Mr Stink - que retornam ao iPlayer.

"Seja ser um detetive de números com os Numberblocks, participar de uma aventura global com a Go Jetters ou aprender sobre os animais mais mortais do planeta com o Deadly 60 - essa nova experiência oferece a crianças de todas as idades um lugar para fazer isso", conclui Webb .